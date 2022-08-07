نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة الرائدة وصلت..سيارة جيب جراند شيروكي في السعودية بالشكل الجديد ومواصفات متميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغندورة الرائدة في صناعة سيارات الدفع الرباعي سيارة جيب جراند شيروكي 2022 Grand Cherokee، تعتبر واحدة من أكثر السيارات تميزًا في السوق في الوقت الحالي بسبب شكلها وتصميمها الجديد، الذي جذب العديد من عشاق السيارات إلى الأسواق العربية والسعودية على وجه الخصوص وبسبب كثرة الميزات الجديدة التي تمت إضافتها إليها، إنها إحدى سيارات الدفع الرباعي مما يجعلها فسيحة من الداخل ومناسبة للعائلات ومجموعات الأشخاص.

مواصفات جيب جراند شيروكي

من أهم المعلومات عن جيب جراند شيروكي مواصفاتها وسعرها، بشكل عام عند اختيار طراز مثل أحد طرازات السيارات يركز العملاء على مواصفات المعدات وأهم التفاصيل حول تفاصيل الشراء والتكلفة الإجمالية للسيارة في السوق المحلي تشمل مواصفات جيب جراند شيروكي ما يلي:

السيارة مجهزة لتبرز من حيث قدرتها على القيادة على طرق معرضة للغاية للحوادث.

السيارة مزودة بمحرك قوي 240 حصان.

المحرك لديه وقت سفر مدته دقيقة واحدة وستة ملايين وأربعمائة وعشرون رحلة معدلة.

المحرك ذو تصميم بست أسطوانات.

تبلغ سعة المحرك حوالي ثلاثة لترات ونصف.

تتميز السيارة بوجود محرك أوتوماتيكي متدرج بثماني سرعات مختلفة.

اشتعلت سرعة السيارة مع السيارة في سبع ثوان.

نظرًا للجودة العالية للمواد والأجزاء والمقاعد المستخدمة في بناء السيارة فإن الداخل يتمتع بشعور شديد النعومة. تتسع السيارة لأربعة أشخاص.

تصميم جيب جراند شيروكي 2022

تمت إضافة هيكل خاص ذو شكل مميز لكل صف من الصفين والصفوف الثلاثة لسيارة جيب شيروكي والتي أعيد تصميمها بالكامل لتنافس سيارات الجيل الخامس المتوفرة الآن في السوق، موديلات قادرة على حمل 7 ركاب وجيب جراند الآن شيروكي 2022 الداخلية بمقاعد فاخرة جديدة تمامًا مصنوعة من مواد فاخرة ومصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات الفاخرة التي تضمن الراحة والأمان للركاب والسائق بما في ذلك: لوحة أمامية بها فتحات تهوية ومركز جماعي لسهولة الوصول.

تصميم جيب جراند شيروكي

يعد تصميم جيب جراند شيروكي 2022 أحد أحدث طرازات جيب في السوق وهو يتميز من الداخل والخارج لامتلاكه محركًا قويًا وديناميكيات قيادة سلسة، كما تتميز بمحرك جيب الشهير للدفع الرباعي (Quadra-Trac I و Quadra-Trac II و Quadra-Drive II) ونظام التعليق الهوائي (Quadra-Lift) وأنظمة التحكم في الجر Selec-Terrain.

سعر جيب جراند شيروكي

جيب جراند شيروكي لديها ثلاثة مستويات تقليم مختلفة تتراوح أسعارها من 162،239 ريال إلى 206،233 ريال للطراز الأساسي، أغلى مستوى تقليم متاح للبيع بسعر 242.739 ريال.