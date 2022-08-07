الصاروخ الروسى وصل البلاد.. سيارة لادا نيفا السعودية 2023 وحش الطرق الصعبة بمواصفات ولا فى الخيال واسعار جبارة

الصاروخ الروسى وصل البلاد.. سيارة لادا نيفا السعودية ، السيارة المعجزة لادا نيفا السعودية 2023 اقتحمت خلال الفترة القصيرة الماضية الأسواق، حيث تمكنت من إثبات قدرة عالية على نيل إعجاب المشترين والمستثمرين ومن سواهم من منتجي السيارات الذين استطاعت تلك الجميلة أن تثبت لهم أنها فاقت ما توقعوه منها كمنافس، ومع ذلك فإن تلك السيارة كانت من الحداثة بحيث لم يعتقد احد أنها ستتحول بهذا الشكل بالرغم من أنها لم تكن ضعيفة فيما سبق، وإنما كنت سيارة عادية كلاسيكية.

الصاروخ الروسى وصل البلاد.. سيارة لادا نيفا السعودية

السيارة لادا نيفا من ذوات الدفع الرباعي، وتعمل بنظام جر كامل، وهذا لأن إنتاجها تم في الأصل لمواجهة المواقف الصعبة، والتغلب عليها باحترافية وقوة.

من ذوات الدفع الرباعي، وتعمل بنظام جر كامل، وهذا لأن إنتاجها تم في الأصل لمواجهة المواقف الصعبة، والتغلب عليها باحترافية وقوة. تمكنت السيارة من غزو الأسواق في حالة رضا كامل عن حدوثذلك، حتى أن هناك بعض الأسواق التي تنتظر أن تغزوها تلك الجبارة ليحصل عليها الناس ويستمتعوا بها قدر ما يريدون.

مميزات المعجزة الروسية لادا نيفا

الإصدار الجديد من تلك السيارة يقدم مميزات مختلفة، فبالرغم من كونها قد جددت أخيرًا في مظهرها الخارجي والداخلي وتخلت عن الهييئة الكلاسكية القديمة إلا أنها احتفظت بما تتميز به فعلا وهي القوة.

السيارة لادا نيفا تقدم لك أداء متميز بسبب محركها الجبار الذي تصل سعته إلى 1700 لتر.

تقدم لك أداء متميز بسبب محركها الجبار الذي تصل سعته إلى 1700 لتر. السيارة متوفرة بالناقل اليدوي، وكذلك الأوتوماتيكي، وتختار فيما بين الاثنين بحرية تامة.

تستطيع السير على الطريق السريعة، فهي تنطلق بسرعة حتى 145 كم خلال الساعة.

تقدم لك 5 سرعات، لكي تسد احتياجاتك بالكامل بدون أي قلق.

العجلات مصنوعة من مواد غير قابلة للكسر، وهي بعرض 15 انش.

مزودة بعناصر أمان متعددة لتسمح لك بالقيادة دون أي قلق، ولا ترقب.

مواصفات سيارة لادا نيفا من الداخل

السيارة تمتاز بمقصورة داخلية مريحة تساعد الركاب على الحصول على تدفئة شتوية، وتهوية ممتازة صيفًا مع تكييف الهواء.

كما أنها مزودة بوسائل ترفيه، وشاشة لمس للتكم في معظم ما تتيحه السيارة من إمكانيات للركاب.

أسعار لادا نيفا 2023

الأسعار في المتناول، فهي وإن أصبحت عصرية متجددة وتزخر بالمزايا إلا أن أسعارها لم تتخطى المعقول، حيث: