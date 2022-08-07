مواصفات BMW اي فور وسعرها في السعودية وصفات الطراز الكهربائي بالكامل!

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عمر شويل - جدة مواصفات BMW اي فور وسعرها ، سيارة بي ام دبليو i4 توفرت النسخة الكهربائية منها في الأسواق كما تم طرح سيارات بي ام دبليو اي 4 2023 النسخة الجديدة تحت اسم “eDrive35″، كذلك السيارة تعتبر سيارة من موديل ستاندر أي أنها السيارة بالمواصفات الـBasic أو الأساسية وليس الإضافات التي تكون في الموديلات الأخرى، فالطراز سيكون فيه الأقل في مواصفات البطارية والشحن كما أنه سيكون الأرخص ثمناً من الطراز الكهربائي بالكامل BMW i4 2023 وللمزيد عن السيارة ومواصفاتها فتابعونا.

مواصفات BMW اي فور وسعرها

تم الكشف عن بي ام دبليو اي 4 2023 طراز i4 eDrive35 الجديدة. تلك السيارة التي تحمل تصميم ومميزات موديل i4. التي تطابق مع طاقة أقل ونطاق أقصر من حزمة البطارية الأصغر بقليل. كما تعتمد مواصفات BMW اي فور وسعرها ستنادر نسخة eDrive35 على مجموعة من ناقلات الحركة ذات الدفع الخلفي للعجلات. وهذا مع نفس المحرك التي تستخدمه سيارات i4 الأعلى في المواصفات.

كذلك يستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطاريات يبلغ حجمها 70.2 كيلوواط في الساعة. كما انه من الممكن أن تستخدم 66 كيلوواط في الساعة من الطاقة منها. وهذا أقل من 83.9 كيلو واط في الساعة. وللعلم هناك 81,5 كيلوواط قابلة للاستخدام في شقيقتها سيارة eDrive40. وبهذا تنخفض الطاقة والمدى أيضاً.

كما تمتلك سيارة BMW i4 2023 الجديدة 281 حصان و210 كيلوواط من القوة. كما يبلغ عزم الدوران فيها 400 نيوتن لكل متر. كذلك تستطيع بي ام دبليو اي 4 2023 قطع مسافة تصل إلى 418 كم أي 260 ميل في الشحنة الكهربائية الواحدة.

مقارنة بي ام دبليو اي 4 2023

بما اننا نتحدث عن إمكانيات BMW i4 2023 فيتوجب علينا أن نقارن أرقام أداء سيارة ستاندر الجديدة مع بي ام دبليو i4 eDrive40. حيث أن الأخيرة تعتمد على محرك كهربائي وحيد يوفر قوة 335 حصان بالإضافة إلى 340 حصان أوروبي PS. كذلك 430 نيوتن متر من عزم الدوران. كما أن السيارة تعتمد على نظام دفع خلفي للعجلات. كما أنها تستطيع قطع مسافة تصل إلى 483 كم أي 300 ميل في الشحنة الكهربائية الواحدة.

أم بالنسبة لباقي مواصفات i4 eDrive35 ستاندر الجديدة فهي نفس شقيقتها i4 eDrive40 وهذا يعني أنها :-

مواصفات BMW اي فور وسعرها تمتلك مقصورة تتضمن لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 إنش.

تمتلك مقصورة تتضمن لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 إنش. كذلك شاشة وسطية بحجم 14.9 إنش (في امتداد زجاجي واحد).

كما أن المواصفات القياسية والاختيارية تساوي مواصفات eDrive40.

وذلك على الرغم أن المشترين سيرغبون في i4 M50 التي تعتمد على 2 محرك كهربائي يولدان قوة 536 حصان أي 544 حصان أوروبي PS. كذلك 795 نيوتن متر من عزم الدوران. كما تعمل بنظام دفع كلي للعجلات. ويمكن أن تقطع مسافة تصل إلى 394 كم أي 245 ميل في الشحنة الكهربائية الواحدة.

ما هو سعر BMW i4 ؟

لم نطلع إلى الآن على أسعار أكيدة ولكن من المتوقع أنه سيبدأ سعر BMW i4 النسخة الستاندر من :

52.395 دولار أمريكي أي ما يعادل 196.481 ريال سعودي.

كما أنه في المقابل سيبدأ سعر i4 M50 الجديدة من 67,295 دولار أمريكي أي ما يعادل 252,356 ريال سعودي.

ملحوظة : مواصفات BMW اي فور وسعرها بدون زيادة رسوم الشحن التي تبلغ تقريباً 995 دولار أمريكي أي ما يعادل 3,731 ريال سعودي.