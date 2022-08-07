تويوتا كراون وصلت السيارة العصرية الأنيقة الفخمة ...سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على أحداث التصميمات وأسعارها الخيالية

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سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة، تم كشف الستار عن موعد طرح سيارة تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي التي تعد سيارة فاخرة مقدمة من شركة تويوتا تتبع فئة السيدان وتم تزويدها بمجموعة هجينة بالإضافة إلى معدات السلامة، تشمل خيارين للمحرك مختلفين في النوع والأداء، كما تحتوي على مميزات داخلية عديدة وتم إصدارها بأكثر من موديل. سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة محركات سيارة تويوتا كراون 2023 تشتمل سيارة تويوتا كراون 2023 على محركين: المحرك الأول يعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات و مقترن بناقل حركة أوتوماتيك السرعة القصوى له بقيمة 225 كم / ساعة.

سعه محركها 2.5 لتر هجين.

وتبلغ عدد الأحصنة 236 حصان.

المحرك الثاني نظام الدفع في المحرك الثاني لسيارة تويوتا كراون 2023 رباعي للعجلات.

ومزود بناقل حركة أوتوماتيك تبلغ قوته الحصانية 340 حصان.

وتأتي سعة المحرك بقيمة 2.5 لتر هجين. الميزات الداخلية لسيارة تويوتا كراون 2023 تحتوي سيارة تويوتا كراون 2023 على مكيف ثنائي المنطقة يعمل أوتوماتيكي

على مكيف ثنائي المنطقة يعمل أوتوماتيكي بها شاشة رقمية كاملة

تدعم ابل كار بلاي

تدعم أندرويد أوتو

يمكن التحكم في السرعة

تدعم التحكم في الصوت عن طريق عجلة القيادة

النظام الصوتي JBL يشمل 11 مكبر للصوت

شاشة الترفيه في تويوتا كراون 2023 تأتي بمقاس 12.3 بوصة. أنظمة الأمان والسلامة في سيارة تويوتا كراون 2023 بها حساسات ركن أمامي وخلفي

تدعم نظام مساعدة الفرامل أوتوماتيكيا

بها نظام تثبيت الحركة التكيفي

تدعم نظام التعليق الأوتوماتيكي تحتوي على برنامج التوازن الإلكتروني يوجد بها وسائد هوائية تشمل كاميرا خلفية بزاوية 360 درجة عيوب سيارة تويوتا كراون 2023 المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كراون 2023 ضيقة في المساحة خاصة في الصف الثاني وذلك في طرازات السيدان فقط.

تصميمها الخارج غير محبب إلى العديد من العملاء أبعاد تويوتا كراون 2023 طول سيارة تويوتا كراون 2023 194 بوصة بينما ارتفاعها 60.6 بوصة.

ويبلغ عرضها الكلي 72.4 بوصة.

أما طول قاعدة العجلات 112.2 بوصة. السعر الرسمي للسيارة تويوتا كراون 2023 لم تعلن شركه تويوتا بشكل رسمي عن السعر النهائي الذي من المتوقع أن تباع به سيارة تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي

ولكن يتوقع بعض الخبراء أن يبدأ سعرها من 150 ألف ريال سعودي وذلك للفئة القياسية أما في البلاتينيوم فقد يصل سعرها إلى 187,775 ألف ريال سعودي عمر شويل - جدة تويوتا كراون وصلت السيارة العصرية الأنيقة الفخمة ...سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على أحداث التصميمات وأسعارها الخيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا كراون وصلت السيارة العصرية الأنيقة الفخمة …سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على أحداث التصميمات وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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