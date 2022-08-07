تويوتا كراون وصلت السيارة العصرية الأنيقة الفخمة ...سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على أحداث التصميمات وأسعارها الخيالية

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سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة، تم كشف الستار عن موعد طرح سيارة تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي التي تعد سيارة فاخرة مقدمة من شركة تويوتا تتبع فئة السيدان وتم تزويدها بمجموعة هجينة بالإضافة إلى معدات السلامة، تشمل خيارين للمحرك مختلفين في النوع والأداء، كما تحتوي على مميزات داخلية عديدة وتم إصدارها بأكثر من موديل.
سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة
محركات سيارة تويوتا كراون 2023
تشتمل سيارة تويوتا كراون 2023 على محركين:
- المحرك الأول يعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات و مقترن بناقل حركة أوتوماتيك السرعة القصوى له بقيمة 225 كم / ساعة.
- سعه محركها 2.5 لتر هجين.
- وتبلغ عدد الأحصنة 236 حصان.
- المحرك الثاني نظام الدفع في المحرك الثاني لسيارة تويوتا كراون 2023 رباعي للعجلات.
- ومزود بناقل حركة أوتوماتيك تبلغ قوته الحصانية 340 حصان.
- وتأتي سعة المحرك بقيمة 2.5 لتر هجين.
الميزات الداخلية لسيارة تويوتا كراون 2023
- تحتوي سيارة تويوتا كراون 2023 على مكيف ثنائي المنطقة يعمل أوتوماتيكي
- بها شاشة رقمية كاملة
- تدعم ابل كار بلاي
- تدعم أندرويد أوتو
- يمكن التحكم في السرعة
- تدعم التحكم في الصوت عن طريق عجلة القيادة
- النظام الصوتي JBL يشمل 11 مكبر للصوت
- شاشة الترفيه في تويوتا كراون 2023 تأتي بمقاس 12.3 بوصة.
أنظمة الأمان والسلامة في سيارة تويوتا كراون 2023
- بها حساسات ركن أمامي وخلفي
- تدعم نظام مساعدة الفرامل أوتوماتيكيا
- بها نظام تثبيت الحركة التكيفي
- تدعم نظام التعليق الأوتوماتيكي
تحتوي على برنامج التوازن الإلكتروني يوجد بها وسائد هوائية
تشمل كاميرا خلفية بزاوية 360 درجة
عيوب سيارة تويوتا كراون 2023
- المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كراون 2023 ضيقة في المساحة خاصة في الصف الثاني وذلك في طرازات السيدان فقط.
- تصميمها الخارج غير محبب إلى العديد من العملاء
أبعاد تويوتا كراون 2023
- طول سيارة تويوتا كراون 2023 194 بوصة بينما ارتفاعها 60.6 بوصة.
- ويبلغ عرضها الكلي 72.4 بوصة.
- أما طول قاعدة العجلات 112.2 بوصة.
السعر الرسمي للسيارة تويوتا كراون 2023
- لم تعلن شركه تويوتا بشكل رسمي عن السعر النهائي الذي من المتوقع أن تباع به سيارة تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي
- ولكن يتوقع بعض الخبراء أن يبدأ سعرها من 150 ألف ريال سعودي وذلك للفئة القياسية أما في البلاتينيوم فقد يصل سعرها إلى 187,775 ألف ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا كراون وصلت السيارة العصرية الأنيقة الفخمة …سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على أحداث التصميمات وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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