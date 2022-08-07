نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بممشى قليل في السعودية بحالة نظيفة بـ9 ألاف وأكثر في المقال التالي

سيارات مستعملة بممشى قليل في السعودية ذات استعمال نظيف كالجديدة بعد الفحص، لكل مواطن أو مقيم في المملكة نعرض مجموعة متميزة من سيارات مستعملة استعمال خفيف لا يتعدى الممشي أكثر من 50 ألف كم وبأسعار متميزة تبدأ ب 9 ألاف ريال مع صور وأسعار السيارات المعروضة و أهم مواصفاتها ومميزاتها. سيارات مستعملة بممشى قليل في السعودية تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تناسب العائلات الصغيرة أو الشباب في مراحل الجامعة، تأتي بمحرك أوتوماتيك ذو أربعة أسطوانات، سعة المحرك 1300 سي سي وتنتج قوة 89 حصان وقوة عزم دوران 122 نيوتن. متر.

عدد المسافات المستهلكة للسيارة 11.200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، شاشة وسائط، نظام مانع انغلاق الفرامل.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في السعودية 9 ألاف ريال. هيونداي توسان موديل 2018 مستعملة سيارة دفع رباعي 7 مقاعد عائلية، كبيرة من الداخل لها محرك أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات، وتعمل على سعة لترية 2400 سي سي وتنتج قوة 178 حصان وقوة عزم دوران ٢٤٤ نيوتن. متر.

عدد المسافات المستهلكة 14 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة بريدة.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، كاميرا مراقبة خلفية، وسائد هوائية، مدخل يو اس بي، نظام مانع انغلاق الفرامل، نوافذ ومرايات كهربائية، أضوية إل إي دي، راديو، بلوتوث، مشغل أقراص ليزرية.

سعر هيونداي توسان مستعملة في السعودية 28 ألف ريال. تويوتا كامري موديل 2017 مستعملة سيارة سيدان كبيرة تصلح للعائلات أو للشباب من أشهر فئات تويوتا مبيعا، تأتي بمحرك سعته 2400 سي سي والناقل الحركي الخاص به أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، تنتج قوة 167 حصان وتنتج 234 نيوتن. متر كعزم دوران.

عدد المسافات المستهلكة 38 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الطائف.

السيارة بحالة ممتازة لا أعطال أو حوادث.

تختوي على انذار ضد السرقة، النظام الذكي للركن، نوافذ ومرايات كهربائية، مكيف قوي، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، مانع انغلاق الفرامل، المقاعد من الجلد، مثبت سرعة.

سعر تويوتا كامري مستعملة في السعودية 38 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بممشى قليل في السعودية بحالة نظيفة بـ9 ألاف وأكثر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة بممشى قليل في السعودية بحالة نظيفة بـ9 ألاف وأكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.