نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط كيا بيجاس بـ500 ريال شهريا افضل عروض التقسيط في السعودية على 5 سنوات في المقال التالي
نقدم لكم عرض تقسيط كيا بيجاس 2022 المقدم من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل وهي الشركة الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر سيارة كيا بيجاس موديل 2022م واحدة من سيارات شركة “كيا” اليابانية الأكثر شهرة والتي لها مكانة كبيرة بين السيارات التي تم تقديمها للعام الجاري في سوق السيارات المحلية والعالمية وتتمتع بشهرة واسعة وموثوقية عالية جدًا بين السيارات التي تنافسها والتي من نفس فئتها السعرية.
تقسيط كيا بيجاس من عبد اللطيف جميل للتمويل
يتمثل عرض التقسيط على سيارة كيا بيجاس موديل 2022م في فترة سداد تصل إلى حوالي خمس سنوات وهي فرصة عظيمة حيث أن القسط الشهري الذي يتم سداده شهريًا قيمته تبلغ 500 ريال سعودي، وأول دفعة من سعر السيارة هي 27 ألف و305 ريال سعودي بينما آخر دفعة قيمتها تبلغ 18 ألف و172 ريال سعودي، ويبلغ سعر السيارة الكلي حوالي 45 ألف و150 ريال سعودي.
محرك سيارة كيا بيجاس 2022
- يبلغ محرك السيارة سعة قدرها 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوة عزم الموتور يبلغ 151 نيوتن لكل متر، ويقترن الموتور بقير أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات.
- قوة الموتور تبلغ 95 حصان ومعدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 5.8 لتر لقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.
- تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى 100 كيلو متر في غصون 13.1 ثانية وأقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 170 كيلو متر خلال ساعة واحدة.
إمكانيات ومميزات سيارة كيا بيجاس 2022
- السيارة مزودة بعدد من الوسائد الهوائية التي يتم فتحها أوتوماتيكي عند حدوث أي اصطدام أو عند استشعار الخطر لحماية السائق عند الاصطدام.
- تتميز السيارة بوجود خاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل من النو EBD وتعمل بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS وضغط الفرامل على الإطارات.
- تحتوي السيارة على حساسات ركن أمامية وخلفية والتي تساعد السائق في عملية الركن وكذلك تحتوي على إشارات مرور جانبية تساهم في تعديل المسار.
- مصابيح إضاءة السيارة عالية الجودة تساهم في توضيح الرؤية أثناء قيادة السيارة وكذلك مزودة بكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.
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