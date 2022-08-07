نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل محبي وعشاق السرعة… جنرال موتورز تأتي بـ شيفروليه كورفيت ZR1 2022 السيارة الأسرع بالعلامة الأمريكية في المقال التالي
تعد سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022 والمصنعة من قبل شركة جنرال موتورز العلامة الأمريكية، هي الأولى في فئة السيارات الرياضية الفاخرة، وكل ذلك بفضل التسارع والمعالجة الدقيقة، بجانب التصميم الجيد، كل هذا جعل من هذه السيارة الاختيار الأول والأمثل لكل محبي السرعة والسباقات، ومن خلال مقالنا التالي سوف نستعرض بعض من مواصفات ومميزات سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022.
مواصفات شيفروليه كورفيت ZR1 2022
تعد سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022، من السيارات الرياضية ذات المقعدين، وتأتي في طرازي الكوبيه والقابلة للتحويل ، وإذا قمنا بنظرة سريعة داخل السيارة سوف تلاحظ الآتي:
- تحتوي هذه السيارة القابلة للتحويل على سطح صلب قابل للسحب الكهربائي
- بينما السيارة الكوبيه تحتوي على سقف قابل للسحب يدويا من الممكن تخزينه في صندوق السيارة
- تصميم المقاعد يعطي راحة القدمين والرأس واليدين لكل من السائق والركاب
- توافر رؤيه للطريق جيدة بفضل تصميم غطاء المحرك بشكل منخفض
- الفرش الخاص بالمقاعد من نوع الجلد، والمقاعد ذاتها GT1، والقابلة للتعديل كهربائيا
- تتضمن عدادات رقمية مقاس 12 بوصة، موجودة خلف عجلة القيادة
- هذا بالإضافة إلى شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، تتميز أنها في متناول السارق
- مزودة باستريو ب 10 مكبرات للصوت
- بجانب نظام الملاحة
- هذا بجانب كاميرا ركن السيارة
- تشغيل السيارة بضغط الزر
- كما يمكن تشغيل السيارة عن بعد
أداء محرك شيفروليه كورفيت ZR1 2022
- من المؤكد أن يتميز محرك السيارة الرياضية الاسرع شيفروليه كورفيت ZR1 2022، بأنه ذا أداء قوي، وذلك من خلال:
- تمتلك السيارة محرك V8 بسعة 6.2 لتر، وبقوة 490 حصان، 8 سلندر، وسعة 6200 سي سي
- عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ 465 نيوتن متر
- بجانب ناقل حركة ثنائي القابض، ومزود ب 8 سرعات
- نظام الدفع الخلفي
الأمان والحماية في شيفروليه كورفيت 2022
لقد اشتملت السيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022 عدد من وسائل الحماية والأمان للسائق، والتي جعلت منها اختيارًا مثاليًا فلقد جمعت بين الذوق الرفيع وأمان القيادة ومن أبرز وسائل الأمان :
- وجود وسائد هوائيه اماميه وجانبيه
- وجود مستشعر للركاب
- مزودة بكاميرا خلفية
- هذا بالاضافه الي وجود حساسات اماميه و خلفيه
- بجانب نظام المراقبه لضغط هواء الإطارات
نظام منع السرقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل محبي وعشاق السرعة… جنرال موتورز تأتي بـ شيفروليه كورفيت ZR1 2022 السيارة الأسرع بالعلامة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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