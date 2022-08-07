لكل محبي وعشاق السرعة… جنرال موتورز تأتي بـ شيفروليه كورفيت ZR1 2022 السيارة الأسرع بالعلامة الأمريكية

تعد سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022 والمصنعة من قبل شركة جنرال موتورز العلامة الأمريكية، هي الأولى في فئة السيارات الرياضية الفاخرة، وكل ذلك بفضل التسارع والمعالجة الدقيقة، بجانب التصميم الجيد، كل هذا جعل من هذه السيارة الاختيار الأول والأمثل لكل محبي السرعة والسباقات، ومن خلال مقالنا التالي سوف نستعرض بعض من مواصفات ومميزات سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022.

مواصفات شيفروليه كورفيت ZR1 2022

تعد سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022، من السيارات الرياضية ذات المقعدين، وتأتي في طرازي الكوبيه والقابلة للتحويل ، وإذا قمنا بنظرة سريعة داخل السيارة سوف تلاحظ الآتي:

تحتوي هذه السيارة القابلة للتحويل على سطح صلب قابل للسحب الكهربائي

بينما السيارة الكوبيه تحتوي على سقف قابل للسحب يدويا من الممكن تخزينه في صندوق السيارة

تصميم المقاعد يعطي راحة القدمين والرأس واليدين لكل من السائق والركاب

توافر رؤيه للطريق جيدة بفضل تصميم غطاء المحرك بشكل منخفض

الفرش الخاص بالمقاعد من نوع الجلد، والمقاعد ذاتها GT1، والقابلة للتعديل كهربائيا

تتضمن عدادات رقمية مقاس 12 بوصة، موجودة خلف عجلة القيادة

هذا بالإضافة إلى شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، تتميز أنها في متناول السارق

مزودة باستريو ب 10 مكبرات للصوت

بجانب نظام الملاحة

هذا بجانب كاميرا ركن السيارة

تشغيل السيارة بضغط الزر

كما يمكن تشغيل السيارة عن بعد

أداء محرك شيفروليه كورفيت ZR1 2022

من المؤكد أن يتميز محرك السيارة الرياضية الاسرع شيفروليه كورفيت ZR1 2022، بأنه ذا أداء قوي، وذلك من خلال:

تمتلك السيارة محرك V8 بسعة 6.2 لتر، وبقوة 490 حصان، 8 سلندر، وسعة 6200 سي سي

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ 465 نيوتن متر

بجانب ناقل حركة ثنائي القابض، ومزود ب 8 سرعات

نظام الدفع الخلفي

الأمان والحماية في شيفروليه كورفيت 2022

لقد اشتملت السيارة شيفروليه كورفيت ZR1 2022 عدد من وسائل الحماية والأمان للسائق، والتي جعلت منها اختيارًا مثاليًا فلقد جمعت بين الذوق الرفيع وأمان القيادة ومن أبرز وسائل الأمان :