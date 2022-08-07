نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهواة التميز…هيونداي تكشف النقاب عن اوديسي sport 2023 الجديدة.. تعرف عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة هيونداي من أهم شركات صناعة السيارات اليابانية في العالم، وخاصة السيارات الرياضية، وقد اعلنت شركة هيونداي التفاصيل الكامله عن سيارتها الجديدة، اوديسي sport 2023، والتي تنضم الي قائمه السيارات العائلية، حيث قامت الشركه بعمل تغيرات على عائلة اوديسي وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كل التفاصيل التي تخص هذه السيارة الجديدة المقدمة من شركة هيونداي.

سيارة اوديسي sport 2023

عندما قامت شركة هوندا بالكشف عن السيارة الجديدة اوديسي sport 2023، كانت لدي شركة هيونداي خطة لتغيير وجهة نظر عملائها تجاه سيارات الميني فان، حيث أن السيارة الجديدة اوديسي 2023 لديها تجربة فريدة وجديدة من حيث القيادة المميزة إذا ما قورنت بغيرها من نفس فئتها

المواصفات الداخلية للسيارة اوديسي 2023

تأتي سيارة هوندا اوديسي 2023 بثلاث صفوف من المقاعد، يمكن أن تستوعب 8 أشخاص وهذه نظرة داخلية سريعة للسيارة من الداخل:

توفر الطرازات العليا في السيارة المكان لتتسع إلى 8 أشخاص

المقعد الخاص بالسائق قابل للتعديل بطريقه كهربائيه وفي 8 اتجاهات

كذلك الحال مع المقعد الأمامي قابل للتعديل كهربائيا وفي 4 اتجاهات

تأتي بنتجيد جلد

تمتلك ستيريو ب7 مكبرات للصوت

خاصيه التحكم الآلى بالمناخ

تشغيل السيارة بضغطة زر

هذا بالإضافة إلى وجود شاشه لعرض المعلومات بمقاس 8 بوصه يوجد بالطرازات العليا فتحة سقف

مواصفات اوديسي 2023 من الخارج

تمتلك سيارة هوندا اوديسي 2023 مظهرًا جذابا للعميل يبهر منذ اللحظه الاولى، فقد جاء المظهر الخارجي للسيارة على النحو التالي:

الشبكة الأمامية ذات اللون الاسود والمصنوعة من الكروم، تضيف مزيد من القوة على الواجهة الاماميه للسيارة

تمتلك مصابيح ليد ضبابية اماميه

تأتي السيارة الجديدة بطول 205 بوصه

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 4.5 بوصة

وهذا يجعلها تبدو منخفضة عند النظر إليها من الأمام.

مواصفات محرك اوديسي 2023

تمتلك السيارة هوندا اوديسي 2023 مواصفات خاصه بالمحرك تتلخص فيما يلي :

تمتلك محرك V6 بسعة 3.5 لتر وبقوه280حصان

عزم دوران يصل إلى 355نيوتن

لديها ناقل حركه اوتوماتيكي من 10سرعات

طرازات هوندا اوديسي 2023

لقد تم تصنيع 5 طرازات من السيارة هوندا اوديسي 2023، وهم كالآتي:

ELITE

TOURING

EX-L

Sport

EX

علمًا بإن جميع هذه الطرازات لديها محرك V6، وبناقل حركه أوتوماتيكي

وتكمن الاختلافات بينهم في التصميم الخاص بكل طراز