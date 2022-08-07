الكشف عن وحش الطرق الوعرة الجديد شيفروليه سلفرادو ZR2 2023 الجديد كليًا..تعرف عليها الآن

ينتظر بشغف محبي السيارات وشاحنات جنرال موتورز، السيارة البيك اب الأضخم، والتي يتم تصنيعها من العلامة الأمريكية الأشهر شيفروليه سلفرادو ZR2، حيث تم العلم أن هذه الشاحنة الجديدة تهتم وتركز على الطرق الوعرة والصعبة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستعرض أهم ماجاء من مواصفات هذه الشاحنة الجديدة المقدمة من شركة جنرال موتورز شيفروليه سلفرادو ZR2.

المظهر الخارجي للشاحنة شيفروليه سلفرادو ZR2

أظهرت اللقطات الأولى الشاحنه شيفروليه سلفرادو ZR2، أن لها الكثير من المواصفات التي تجعل منها أن تستحق لقب وحش الطرق الوعرة حيث جاء التصميم الخارجي للسيارة كالآتي:

التجهيزات الأمامية عبارة عن مصدات ذا مصابيح ضبابيه، مضاف اليها الواح انزلاقيه للخدمه الشاقة

تمتلك عجلات ATV سوداء

العجلات من مقاس 18 بوصة

بالإضافة إلى نظام العادم المزدوجبجانب المصد الخلفي لتقليل أي ضرر محتمل من القيادة على الطرق الوعرة.

صندوق الحمولة يتميز أن به مساحة تخزين تصل إلى 45 بوصة عرض، وعمق 4 بوصة، مزودة يمنع تسريب المياه من الباب الخلفي،

هذا بجانب مصرف لتصريف السوائل من هذه المنطقة

نظرة سريعة للشاحنة شيفروليه سلفرادو ZR2 من الداخل

عند النظر إلى المقصورة الداخلية الشاحنه شيفروليه سلفرادو ZR2 نجد:

الجلد من اللون الاسود الداكن، مضاف إليه زخارف فضيه

بالاضافة الى وجود لوحة عدادات قياس بمقاس 8 بوصة

بجانب شاشة بمقاس 11.3 بوصة للترفيه

مواصفات محرك شيفروليه سلفرادو ZR2

ستطاعت شركة جنرال موتورز تقديم الشاحنه شيفروليه سلفرادو ZR2 2023، بمواصفات جديدة للمحرك، وهي:

محرك أساسي N / A V6

مزود ب 6 سرعات

سعة المحرك 2700 سي سي

قوة الدفع 310 حصان

مزودة بمحرك آخر من نوع V8، مع قوة دفع 355 حصان، بسعة 5300 سي سي

تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي

بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات

أنظمة الأمان الشاحنة شيفرولية سلفرادو ZR2 2023

حرصت الشركة المصنعة الشاحنه شيفروليه سلفرادو ZR2 2023، على زيادة عوامل الأمان داخل السيارة، فقد جاءت كالآتي: