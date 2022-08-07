سيارات مستعملة بسعر 7000 ريال بالسعودية تخفيض في السيارات المستعملة

سيارات مستعملة بسعر 7000 ريال بالسعودية، مع كثرة البحث عن السيارات المستعملة وأماكن بيعها والمواصفات والأسعار المطروحة لسعر السيارة المستعملة، جمعنا لكم عدد من السيارات بأنواع مختلفة المستعملة بأسعار مخفضة من 10000 إلى 5000 ريال سعودي، من موديلات سيارات تويوتا سواء كانت كورولا أو كامري أو يارس وغيرها من تلك السيارات، حيث أن السيارات المستعملة بالسعر المذكور ستكون موديلات معروفة بحالة جيدة، وتناسب أكثر الأفراد المقيمين داخل المملكة، ويمكنك التواصل مباشرة مع مالك السيارة عن طريق رقم جوال على صورة كل سيارة، حيث أن تلك السيارات المستعملة بالسعودية معروضة بكبرى مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة فتابعوا معنا أسعار ومواصفات كل سيارة على حدى من سيارات مستعملة بسعر مخفض بالسعودية.

سيارات مستعملة بسعر 7000 ريال بالسعودية

سيارة كورولا موديل حديث نوعا ما من طراز عام 2007، تلك السيارة متواجدة في مدينة الدمام، كل شيء بالسيارة وكالة على الشرط، مالك السيارة يعرضها للبيع بسعر 7000 ريال سعودي، وأما عن ناقل الحركة للسيارة نوعه عادي يدوي بأربع سرعات ويعمل بكفاءة، السيارة وكالة مخزن.

شاشة عداد الممشى سجلت الأميال المقطوعة بنحو 113.300 ألف كيلو متر. بالنسبة إلى مقود السيارة كهربائي، به إمكانية تعديل إمالة المقود. السيارة بها إمكانية ضبط المقعد بشكل يدوي، المقاعد مصنوعة من القماش. تحتوي السيارة على إمكانية قياس سرعة الدوران. بالنسبة المزايا الخارجية للسيارة نوافذ السيارة أمامية وخلفية يدوية. تحتوي السيارة على مصابيح أمامية نوعها هالوجين. عجلات السيارة جنوط حديد.

بسعر 7000 ريال سيارة تويوتا كورلا 2005

سيارة أوتوماتيك موديل عام 2005 نوعها تويوتا، بمحرك قوي بسعة 1600 CC، السيارة معروضة للبيع وكالة على الشرط مفحوصة من الصدام للصدام، عداد الممشى للسيارة سجل مسافة بنحو 175 ألف كيلو متر، بدي السيارة الخارجي وكالة بدون رش أو خدوش كما أن السيارة لم تتعرض إلى أي حوادث تصليحات فقط نتيجة الاستخدام.