نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة لمحدودي الدخل لعام 2021…أحصل الآن على سيارة لمحدودي الدخل من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بدون مقدم في المقال التالي

أحصل الآن على سيارة لمحدودي الدخل من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بدون مقدم، هناك العديد من أنواع السيارات المستعملة التي يبحث عنها الكثير، وتكون تلك السيارات بدون مقدم وبسعر منخفض بشكلٍ ملحوظ، إضافة إلى ذلك تكون السيارة في حالة جيدة ومناسبة لجميع الأفراد ومن أنواع السيارات المستعملة الموجودة في الأسواق الهاتشب باك والسيدان، حيث أن كثير من الأشخاص يفضلون الحصول على سيارات أوتوماتيكي مستعملة من النوع سيدان والبعض الأخر يفضلها أن تكون من النوع مانويل، وفي هذا المقال سوف نوضح بعض السيارات المستعملة المناسبة لمحدودي الدخل. أحصل الآن على سيارة لمحدودي الدخل تتوفر الكثير من العروض للسيارات المستعملة موديل 2019,2020,2021.

يوجد لكل موديل من السيارات مواصفات ومزايا معينة تميز السيارة عن غيرها.

جميع السيارات بالتقسيط المريح على فترة سداد 60 شهراً أو 54 شهراً.

جميع السيارات يوجد لها ضمان 3 سنوات أو عدد سير يصل إلى 60 ألف كيلو متر.

السيارات متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يشترط للحصول على السيارة أن يكون الشخص متقاعد أو موظف ويكون دخل الفرد 3000 ريال لا أقل من ذلك. مواصفات السيارات داخل العرض يوجد بالعرض سيارة تويوتا كورولا 2019 بقسط شهري 1.389 ريال بالتقسيط على 54 شهر.

عدد خطوات السيارة 170 ألف كيلو متر، تتميز السيارة باللون الأبيض سيدان.

السيارة متواجدة في جازان.

السعر الإجمالي للسيارة هو 86 ألف ريال، وتصل دفعة التملك إلى 20 %. السيارة الثانية هي تويوتا كورولا أيضاً موديل 2020. القسط الشهري للسيارة يبلغ 1.463 ريال بالتقسيط على 60 شهر.

المبلغ الإجمالي للسيارة حوالي 100.545 ريال.

عدد خطوات السيارة من 90 ألف كيلو متر إلى 99 ألف كيلو متر.

السيارة من النوع الأوتوماتيك وتتميز باللون الرمادي.

توجد السيارة في منطقة جازان. السيارة الثالثة هي تويوتا كورولا 2021. القسط الشهري للسيارة يبلغ 1.650 ريال بالتقسيط على 60 شهر.

السيارة من النوع الأوتوماتيك سيدان.

تتميز السيارة باللون الفضي.

عدد خطوات السيارة 50 ألف كيلو متر.

السعر الإجمالي للسيارة يبلغ 122.188ريال سعودي. كيفية التواصل للحصول على العرض الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني لشركة عبد اللطيف جميل وهو 800244221 أول الذهاب إلى أحد فروع شركة عبد اللطيف جميل، أو الاتصال إلكترونياً عمر شويل - جدة سيارات مستعملة لمحدودي الدخل لعام 2021...أحصل الآن على سيارة لمحدودي الدخل من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بدون مقدم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة لمحدودي الدخل لعام 2021…أحصل الآن على سيارة لمحدودي الدخل من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بدون مقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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