بتقنيات فريدة ومواصفات حديثة سيارة فورد إكسبلورر 2022 الوحش الرياضي المميز

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تفرض شركة فورد سيطرتها في الأسواق العالمية بموديل جديد “فورد إكسبلورر 2022″، والتي تم تصنيفها بأنها من أفضل فئات السيارات ذو الطابع الرياضي، وقد أثبتت فورد إكسبلورر الجديدة تفوقها على الموديلات السابقة وعلى أي موديل آخر، فأصبحت تتمتع بخصائص وتقنيات جديدة وقوة محرك تصل إلى 300 حصان، ونظام معلومات متطور وغيرهم من المواصفات الرائعة الموضحة في السطور الآتية. مواصفات سيارة فورد إكسبلورر 2022 الجديدة مساحة الشحن أصبحت أكثر حجمًا.

محرك السيارة قوي جدًا.

تعمل السيارة بنظام دفع رباعي.

اقتصادية ولا تستهلك وقودًا كثيرًا.

مقصورة السيارة من الداخل مزودة بـ: شاشة ذكية تعمل باللمس، ويبلغ مقاسها 8 بوصات، كما أنها مدعمة براديو متصل بالقمر الصناعي، وشبكة واي فاي، ومكبرات صوت.

مقاعد السيارة تعمل بالكهرباء، ومصنّعة من الجلد الفاخر، وهي قابلة للتبريد والتدفئة.

ذلك بالإضافة إلى شاشة ذكية خاصة بالسائق ذو مقاس 12.3 بوصة.

مزودة بفتحة سقف.

نظام ترفيهي ممتاز بالمقاعد الخلفية.

تدعم الشحن اللاسلكي.

تدعم الـ Android Auto وApple Car Play.

تتوفر السيارة بالعديد من الألوان الرائعة مثل: الرمادي الداكن، الفضي اللامع، الأزرق الكهربائي، الأبيض القطبي، الأحمر القرمزي، الأسود المعدني. تابع:- سيارة سوزوكي SX4 S-Cross 2022 تتحدي المستحيل مواصفات رهيبة وسعر منافس سيارة فورد إكسبلورر 2022 من الخارج هيكل السيارة رياضي.

المصابيح الأمامية نحيفة بعض الشيء، ومن النوع ليد.

حجم العجلات يتراوح بين 18-21 بوصة.

مقاس العجلات 20 بوصة.

ذو فتحة في السقف مزدوجة. قد يهمك:- السيارة الارخص بامكانيات فاخرة وسعر زهيد بيجو 301 موديل 2022 مميزات فورد إكسبلورر 2022 من أهم مميزات السيارة أنها تتمتع بالعديد من أدوات السلامة والأمان مثل: خاصية التنبيه لحركة المرور من الخلف.

متابعة النقطة العمياء.

مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

خاصية كشف المشاة.

مراقبة مدى نشاط السائق وتنبيهه إذا شعر بالنعاس.

تحذير السائق من الاصطدام.

فرامل عكسية.

قراءة إشارات المرور.

فرامل تعمل تلقائيًا في الطوارئ.

خاصية تثبيت معدل السرعة. سعر سيارة فورد إكسبلورر 2022 الجديدة للسيارة فئات مختلفة لكل فئة سعر معين كما هو موضح فيما يأتي: يبدأ سعر السيارة الطراز العادي من: 32,000 دولار.

يبدأ سعر فورد إكسبلورر فئة XLT من: 35,000 دولار.

يبدأ سعر فورد إكسبلورر فئة Limited من: 45,000 دولار.

سعر فورد إكسبلورر فئة ST يبدأ من: 48,000 دولار.

وأخيرًا يبدأ سعر سيارة فورد إكسبلورر فئة Platinum من: 52,000 جنيه. تابع:- سيارة التصميم الفريد سيارة بوغاتي شينتوديتشي 2022 أغلي سيارة بالسعودية عمر شويل - جدة بتقنيات فريدة ومواصفات حديثة سيارة فورد إكسبلورر 2022 الوحش الرياضي المميز - ثقفني

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