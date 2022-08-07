نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فيديو مسرب لسيارة نيسان Z الجديدة بكامل مواصفاتها في المقال التالي
أعلنت الشركة اليابانية عن طرحها لموديل جديد من سلسلة نيسان “نيسان Z”، حيث قررت أن تعوض غيابها الطويل بطرح جيل جديد يؤثر في الأسواق العالمية وينافس الإصدارات الحديثة، وذلك بنفس هيكلها وأصالتها لكن مع العديد من الإضافات الرائعة والمعاصرة التي ستُلبي كافة احتياجات أي سائق، وتضمن له تجربة ممتعة وفريدة من نوعها، تابع معنا للتعرف على مواصفاتها وسعرها المتوقع.
مواصفات سيارة Nissan Z 2023
- محرك ثنائي V6 تيربو، قوته 400 حصان.
- ناقل حركة يعمل يدويًا، ومزود بـ 6 سرعات.
- تعمل بالدفع الخلفي.
- توافر ناقل حركة يعمل اوتوماتيكيًا.
- تتوفر بثلاثة فئات، نيسان Z: سبورت، وزد بيرفورمانس، وزد بروتو سبيس.
- هيكلها الخارجي رائع وجذاب.
- مقصورة قصيرة.
- مصابيح أمامية من الـ LED.
- مظهر السقف يخلق تصميم مميز للسيارة.
- أدوات رائعة من الداخل، وأصبحت أكثر صلابة عن الموديل الأخير.
- مقاس جنوط السيارة الالومنيوم 18 بوصة.
- ذو طراز رياضي.
- فرامل ذو أربعة أقراص جيدة التهوية.
- تتوافر بالعديد من الألوان الحديثة لتناسب مختلف الأذواق مثل: روزوود ميتالك، جان ميتالك، أسود ماسي ميتالك، رمادي بولدر، فضي لامع، إيكازوتشي أصفر، أزرق سيران، أحمر باشن ترايكوت، أبيض لؤلؤي وغيرهم.
مواصفات سيارة Nissan Z 2023 من الداخل
- المقصورة ذو تصميم رائع.
- عجلة قيادة ذو وظائف متعددة، ونظام التحكم بها سريع.
- شاشة ذكية تعمل باللمس للمعلومات والترفيه بمقاس 8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة أخرى اختيارية بمقاس 9 بوصة.
- شاشة للعداد الرقمي بمقاس 12.3، وبها أوضاع متعددة: رياضي، ومُحسّن، وعادي.
- تدعم نظام: Appo Car Play, Android, Bluetooth, WIFI, Radio SiriusCM.
- نظام الرسائل النصية دون الحاجة إلى كتابتها باليدين.
- 8 مكبرات صوت بنظام Bose.
- المقعد الخاص بالسائق يعمل بالكهرباء ويتم رفعه يدويًا.
- أيضًا مقاعد الركاب تعمل كهربائيًا وفي عدة اتجاهات.
- أدوات السلامة والأمان متطورة جدًا مثل: التحكم في سرعة السيارة، تنبيه السائق من الانحراف عن مساره، مراقبة النقطة العمياء، منع الاصطدام، فرامل تلقائية، أجهزة استشعار لوقوف السيارة من الأمام والخلف.
- خاصية التحكم في مناخ السيارة.
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سعر سيارة Nissan Z 2023
لم يتم الإعلان النهائي عن سعر السيارة، لكن وفقًا للتوقعات ومقارنة سعر الموديل القديم بالموديل الجديد وتقييم التحديثات، فمن المُرّجح أن يبدأ سعر السيارة من 40 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 150 ألف ريال سعودي تقريبًا، و630 ألف جنيه مصري.
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