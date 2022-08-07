نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواصفات والسعر الجديد الغير متوقع لسيارة مازدا CX5 2023 بعد التحديث الاخير سيفاجئك! في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما شكل ومواصفات سيارة مازدا CX5 2023 الجديدة وما سعرها الجديد؟ سؤال يتردد على ألسنة الملايين من مُحبي السيارات الحديثة خاصةً فئات مازدا، فقد أعلنت الشركة من قبل عن قيامها بتطوير السيارة وإضافة العديد من التقنيات وتحسين هيكلها الداخلي بالكامل؛ فبالتالي أصبحت جودتها أعلى وأكثر قوة عن أي فئة أخرى، وفيما يأتي سنعرض عليك مواصفات سيارة مازدا CX5 الجديدة وسعرها الجديد.

سيارة مازدا CX5 2023 الجديدة

لقد مّر سبع سنوات منذ إطلاق الإصدار الأخير من سيارة مازدا، فهي سيارة تسع خمسة أفراد، وقد صُنفت بعد طرحها في الأسواق بأنها تنافس السيارات العالمية بسبب خصائصها الداخلية، والنظام الديناميكي الخاص بها، وكان يتمتع الإصدار الأخير منها بالعديد من التقنيات الرائعة، لذا لا نتوقع بأن الشركة قد أضافت الكثير إليها سوى بعض التفاصيل البسيطة، والتي تتمثل في السطور الآتية.

مواصفات سيارة مازدا CX5 2023

حجم السيارة مماثل للإصدار السابق تقريبًا.

أدوات التحكم في المقصورة أصبحت قريبة جدًا من السائق.

سقف السيارة مرتفع؛ حتى تفرغ مساحة لرأس السائق والقيادة بشكل أفضل، والركاب أيضًا خاصةً طوال القامة.

ذو نوافذ صغيرة ممتازة لرؤية النقاط العمياء أثناء القيادة.

كاميرا احتياطية.

مدعمة بنظم معلومات ووسائل ترفيه رائعة وسهلة الاستخدام.

شاشة ذكية تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة.

مدعمة بنظام ملاحي.

الشاشة تعمل تقنيًا بالصوت، أي بإلقاء الأوامر عليها.

جيدة في إجراء مكالمة صوتية، وضبط قنوات الراديو، والاحتفاظ بجهات الاتصال.

نظام تنبيهي قبل الاصطدام سواء من الخلف أو الأمام.

بها مساحة تخزينية رائعة.

نظام القيادة ديناميكي رائع.

شكل المقصورة من الداخل جذاب ورائع.

محرك ذو شاحن توربيني.

خاصية التهدئة على الطرق الوعرة والسريعة.

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سعر سيارة مازدا CX5 2022

من المتوقع أن يتم طرح السيارة بعد التحديثات الجديدة لها بسعر 600,000 جنيه مصري و 130,120 ريال سعودي ، وهذا السعر قابل للزيادة؛ نظرًا لارتفاع سعر الدولار وعدم ثبات حركته حتى الآن، وهذا الأمر بالنسبة لجميع الأسواق العالمية وليس الأسواق العربية فقط.

عيوب سيارة مازدا CX5 2023

محرك السيارة الأساسي قد يوفر تسارعًا باهتًا.

مساحة راحة القدمين في المقاعد الخلفية صغيرة بعض الشيء.

سعرها باهظ بعض الشيء.

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