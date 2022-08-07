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عمر شويل - جدة طريقة معرفة كود مفتاح السيارة لجميع أنواع السيارات؛ على الرغم أن كل شركة إنتاج سيارات تقوم بإصدار عدد كبير من النسخ من الموديل الواحد ، إلا أن كل نسخة يكون لها الشفرة والكودْ السري الخاص بها، ولذلك؛ فإننا نجد أن مفْتاح إحدى السيارات لا يمكنه تشغيل محرك الأخرى وإن كانت تابعة إلى نفس الشركة ونفس الموديل، ويرجع ذلك إلى وجود كود خاص لمفتاح السيارة يختلف من سيارة لأخرى كأحد العناصر تأمين السيَّارة ضد السرقة، وفي حالة فقدان كود السيارة؛ تم تخصيص طريقة إلكترونية من أجل معرفة كود مفتاح السيارة واستعادته مره أخرى.

شريحة مفتاح السيارة

الكثير من الأشخاص لا يعرفون أن مفتاح كل سيارة وخصوصًا الموديلات الحديثة منها يحتوي على شريحة خاصة تشبه تمامًا الشريحة الخاصة بخطوط الهاتف الجوال وهي تحتوي على رقم خاص يتم برمجته وفق مجموعة من التقنيات البرمجية الحديثة، وعلى هذا؛ يتم الربط بين هذا المفتاح وهذه السيارة دونًا عن أي سيارة أخرى.

آلية عمل كود مفتاح السيارة

هناك نظام قراءة إلكتروني يتم تزويد السيارات الحديثة به، وعندما يتم وضع مفتاح العربة في المكان المخصص له من أجل تشغيل موتور السيارة (المحرك)، يتم قراءة الشفرة عبر نظام اتصال كهربائي داخلي، وبالتالي؛ عند تطابق هذا الكود مع الكود المسجل بالسيارة يعمل المحرك خلال ثواني معدودة، أما إذا كان هناك عدم تطابق بين كود المفتاح وكود السيارة، فهنا سوف يظهر على الشاشة الخاصة بالسيارة خلف الدريكسيون علامة خطأ.

طريقة معرفة كود مفتاح السيارة

في بعض الأحيان؛ يفقد صاحب السيارة مفتاح السيارة الأساسي، ولا يكون قادرًا على تشغيلها نتيجة، وهنا يُمكن اللجوء إلى الطريقة معرفة كود مفتاح السيارة ؛ من أجل استعادة كود هذه السيارة أو استخراج كود سيارة جديد أيضًا:

لا بُد أن يقوم صاحب السيارة باصطحاب المستندات والأوراق التي تُثبت ملكية السيارة، ومن ثَم التوجه إلى الوكيل أو مركز الصيانة المعتمد الخاص بالسيارة.

وهنا يقوم الوكيل المعتمد باستخدام أحد مواقع الويب وهو موقع Autocode ومن خلال إنشاء حساب على هذا الموقع وإدخال البيانات الخاصة بالسيارة والرقم الموجود على الشاسيه (هيكل السيارة القاعدي)؛ يتم تقدير قيمة الرسوم المطلوبة من أجل استخراج كود السيارة، ولا سيما أن الأسعار الخاصة بالعربيات ذو المواصفات الأعلى مثل سيارات فورد تختلف عن سيارات فيات وتختلف عن سيارات هيونداي وهكذا.

وبعد دفع الرسوم المطلوبة؛ وإدخال رقم الشاسيه؛ خلال ثواني معدودة؛ يقوم الموقع بتوليد كود جديد للسيارة، ومن ثم الحصول على مفتاح السيارة المتوافق مع البرمجة الخاصة بها.

وفي نفس السياق؛ يمكن لأي شخص الحفاظ على السيارة خاصته من خلال معرفة أسباب تلف جوان وش السلندار وارتفاع درجة حرارة السيارة وطريقة الإصلاح وتجنب تلك التلفيات.

إلغاء كود مفتاح السيارة

ويُذكر أنه من الممكن أيضًا أن يتم إلغاء الكود الخاص بالسيارة من خلال استخدام بعض الأجهزة الإلكترونية مثل جهاز CK 100؛ وهو متوفر لعدد كبير من موديلات السيارات، ويستخدم عبر الخطوات التالية:

يتم أولًا تثبيت الجهاز في مكان إدخال مُفتاح السيارة.

ويلي ذلك ؛ قيام الجهاز بقراءة الشفرة الخاصة بالسيارة.

وهنا يُمكن لصاحب السيارة أن يقوم بتغيير هذا الكود أو إلغاؤه تمامًا كيفما يشاء.

كيفية فتح باب السيارة عند نسيان المفتاح بداخلها

أما عند نسيان مفتاح السيارة داخلها، وعدم القدرة على فتح الباب، فهنا يجب اتباع أي من الخطوات التالية:

طريقة رباط الحذاء

قم أولًا بطي الرباط من المنتصف ثم قم بعمل عقده به، وبعد ذلك قم بإدخال الرباط بسلاسة وصبر من أعلى الباب الأمامي، وقم بمدها إلى أن تصل العقدة إلى مكان القفل المسوجر الخاص بالباب، وعندما تتأكد أن العقدة أصبحت على المسوجر تمامًا قم بسحبها لأعلى وبذلك سوف تتمكن من فتح الباب.

نظام الضغط بالهواء

وهي طريقة مناسب للسيارات القديمة نوعًا ما؛ حيث يتم من خلالها توجيه ضغط الهواء بقوة إلى داخل السيارة كما يُمكن أن يتم استخدام كرة تنس وفتحها بفتحة صغيرة متناسبة مع فَتْحَة مكان المفتاح؛ ومن ثم الضغط بقوة على الكرة عدد كبير من المرات، وعلى هذا؛ فإن ضغط الهواء داخل السيارة بقوة سوف يؤثر على نظام القُفْل وسوف يتم فتح الباب.

وهذه الطريقة على الرغم من أنها تبدو بسيطة نوعًا ما ؛ إلا أنها تطلب مهارة كبيرة ودقة ومرونة وحرص شديد عند التنفيذ ؛ لكي لا يحدث أي تفيات في السيارة ولكي لا ينكسر زجاج السيارة أيضًا إذا تم الضغط عيه بقوة.

طريقة العصا المعدنية

كما يُمكن استخدام مفك معدني لعمل فراغ بين الباب وجسم السيارة من أعلى، ومد العصا المعدنية برفق إلى أسفل بحيث يصل إلى مكان القفل والمفتاح ومن ثم القدرة على فتح الباب.

ويُذكر أن كل سيارة يكون لها طريقة خاصة لاستخراج الكود الخاص بها نظرًا إلى أن شركات إنتاج السيارات تحرص طوال الوقت على تنفيذ طريقة تشفير وتكويد قوية وصعبة لسيارات من أجل تفويت الفرصة على أي عملية سرقة أو استيلاء على السيارات الخاصة بعملائها.

ولا بُد من أن يكون صاحب السيارة لديه إثباتات الملكية الكافية عن الرغبة في توليد كود مفتاح سيارة جديد سواء من خلال الوكيل أو عبر موقع إنشاء ومعرفة كود مفتاح السيارة، من أجل حماية حقوق كل مالك سيارة في الحفاظ على سيارته من السرقة ولا سيما أن البعض قد يستغل طرق معرفة الكود أو إنشاء كود جديد في السطو والسرقة لمختلف السيارات.