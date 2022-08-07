نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورفيت ZR1 2022 من جنرال موتورز.. السيارة الأسرع والأقوى في المقال التالي
تم طرح السيارة كورفيت ZR1 2022 بالأسواق، مؤخرًا، والتي تُعد من أكثر السيارات الرياضية، التي أنتجتها جنرال موتورز، تميزًا؛ وذلك بفضل محركها الأسطوري، والذي منحها قوة الأداء، كما حصلت السيارة على أجمل تصميم لهيكلها الخارجي على مدى ثمانية أجيال هي كل تاريخ كورفيت، بالإضافة إلى العديد من التعديلات، وسوف نستعرض سعر السيارة، وأهم مواصفاتها، وذلك من خلال سطور هذا المقال.
محرك كورفيت ZR1 2022 الخارق
- تستمد السيارة قوة أدائها من المحرك التربو ثماني الأسطوانات، بقوة 495 حصان، سعة 6.2 لتر، وعزم دوران 637 نيوتن.متر، ويتصل بالمحرك ناقل حركة ثنائي التعشيق، أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات.
وسائل الأمان في كورفيت ZR1 2022
- حصلت السيارة على عدة أنظمة للأمان ومساعدة السائق، ومن أهمها مستشعرات الركن والركاب والحساسات الأمامية، والوسائد الهوائية الجانبية والأمامية، والكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى الثبات الإلكتروني، وإنذار منه السرقة، ومراقبة ضغط هواء الإطارات، وأحزمة أمان، ومكابح ABS لمنع الانزلاق، ونظام ثبات على المنحدرات، ونظام سنتر لوك، ونظام تحكم تكيفي، وغيرها.
تصميم كورفيت ZR1 2022 الخارجي
- جاء الهيكل الخارجى للسيارة بشبك أمامي أسود لامع، ومصابيح بتقنية ليد تعلو غطاء المحرك، وجناح أمامي أسود لامع، مع وجود انتفاخات في غطاء المحرك، فضلًا عن فتحات تهوية جانبية كبيرة، وتجويف يمتد من السقف إلى الخلف، مع وجود فتحات تهوية في الزجاج الخلفي للسيارة لزيادة تبريد المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا جانبية بتحكم كهربائي.
تصميم كورفيت ZR1 2022 الداخلي
- حصلت مقصورة السيارة من الداخل على تصميم رياضي بسمات عصرية، وقد تم تجهيزها بمجموعة من وسائل المعلومات والترفيه التقنية، والتي من بينها مع وجود شاشة لمس ملونة للعدادات مقاس 12 بوصة؛ لعرض المعلومات الخاصة بالسرعة والهامة بالنسبة للسائق، ومكيف هواء بتحكم ذاتي.
- كذلك توجد شاشة على الزجاج الأمامي للسيارة، بالإضافة إلى مجموعة من الأزرار الهامة، في العمود الفاصل بين السائق والراكب المجاور، للتحكم تدفئة وتبريد المقاعد وضبط الشاشة، وتعديل وضع المقاعد القابلة للحركة.
سعر كورفيت ZR1 2022
تم طرح السيارة كورفيت ZR1 2022 بالأسواق بأسعار بيع تبدأ من 89 ألف دولار، ويعادل ذلك، في أسواق المملكة السعودية، حوالي 333 ألف ريال سعودي، علمًا بأن هذا السعر شامل قيمة الضريبة.
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