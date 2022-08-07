نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف كافة تفاصيل… شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 الشاحنة الأكثر صلابة على الطرق الوعرة في المقال التالي

صممت شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 لتناسب الطرق الوعرة ذات التضاريس الصعبة، وقد حصلت على مظهر هجومي ساهم في تكوينه تزويدها بإطارات قياس 33 بوصة، كما أنها سيارة ذات أداء قوي بفضل محركها القوي، وتوفر السيارة قيادة مريحة، وقد تم تزويدها بالعديد من تجهيزات الترفيه والمعلومات، والأنظمة المساعدة الخاصة بالأمان والسلامة، وسوف نستعرض في هذا المقال سعر السيارة في الأسواق، وأهم التحديثات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى أهم مواصفات السيارة. أهم التحديثات في شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 ظهر طراز سيلفرادو ZR2 لأول مرة في 2022، وقد حصل موديل 2023 من السيارة على باقة ZR2 Bison الخاصة بأنظمة الأمان الموجهة لتسهيل السير على الطرق الوعرة وعلى المنحدرات.

كما حصلت السيارة على العديد من الملحقات الأخرى من شركة (AEV) التي مقرها في مونتانا.

وعلاوة على ذلك تضمنت السيارة بعض التعديلات في تصميم الواجهة الأمامية، حيث حصلت السيارة على مصابيح نهارية بتصميم جديد، وتعديلات في تصميم الشبكة الأمامية والمصدات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى LTZ بريميوم على عجلاتها المعدنية قياس 20 بوصة.

وبالرغم من هذه التغييرات إلا أن التحديثات الأكبر للسيارة كانت من نصيب المقصورة الداخلية والتي حصلت على تصميم جديد للوحة المعلومات.

وقد تم تجهيز السيارة بنظام ترفيه ومعلومات جديد مزود بشاشة لمس 13.4 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من العدادات الرقمية 12.3 بوصة قابلة للهيئة، وشاشة أخرى 8 بوصة.

كما حصلت السيارة على عدد من التحسينات في الهيكل الخارجي لتحسين الأداء والقابلة للتعامل مع الطرق الوعرة، وكذلك تم تزويدها بأقفال إلكترونية أمامية وخلفية، وألواح انزلاق ضخمة، أسفل الهيكل، مصنوعة من الألومنيوم لزيادة صلابة السيارة بالشكل الذي يناسب الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة، بالإضافة إلى مخرج عادم مزدوج. سعر شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 يبدأ سعر بيع السيارة شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023، في الأسواق العالمية، من 71000 دولار، وهو ما يعادل مبلغ 276 ألف ريال في المملكة السعودية، ويعتبر سعر السيارة مرتفعًا بالمقارنة بسعر الإصدار السابق، حيث يزيد عنه بنحو 10 آلاف دولار. محرك سيلفرادو ZR2 2023 حصلت سيلفرادو ZR2 2023 على محرك V-8 الذي يولد قوة 420 حصان، وعزم دوران 460 رطل، سعة 6.2 لتر.

كما يتصل المحرك بناقل حركة من 10 سرعات أوتوماتيكي، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي. عمر شويل - جدة اعرف كافة تفاصيل… شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 الشاحنة الأكثر صلابة على الطرق الوعرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعرف كافة تفاصيل… شيفروليه سيلفرادو ZR2 2023 الشاحنة الأكثر صلابة على الطرق الوعرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.