أحصل على سيارة هيونداي اكسنت 2022 الآن…ب 600 عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالمية

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ب 600 عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالمية، قدمت شركة عبد اللطيف جميل أقوي العروض لسيارة هيونداي اكسنت 2022 حيث أن يوجد بأقل الأسعار وأرخصها، وتعتبر عروض عبد اللطيف جميل لسيارة هيونداي اكسنت من أكثر العروض تميزًا في المملكة العربية السعودية، وكانت أسعار السيارة المنخفضة وعروضها المتميزة من عبد اللطيف جميل سببًا في جعل الكثير من الأشخاص يقبلون عليها ويرغبون في شرائها، وسوف نقدم لكم أهم مواصفاتها ومزاياها وأيضًا عروض السيارة من عبد اللطيف جميل في السطور القادمة. ب 600 عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022 تعرض السيارة في معرض شركة عبد اللطيف جميل مع أرقي سيارات العرض بأقل الأسعار وسوف نتعرف على سعر سيارة هيونداي اكسنت داخل العرض وقيمة الأقساط الشهرية في الآتي:ـ يبلغ سعر السيارة حوالي 62.780 ريال ويتم دفعها على أقساط شعرية القسط الشهري . ويصل إلى 600 ريال شهري على مدار 60 شهر. صافي الدخل الشهري وباقي الدفعات تبلغ حوالي 10 ألاف ريال سعودي.

تصل الدفعة الأولى إلى 31.456 ريال والدفعة الأخيرة أيضًا تصل إلى 21.973ريال.

أما بالنسبة النسبة السنوية فتصل قيمتها إلى 23% ريال، ومصاريف الإصدار تبلغ حوالي 313 ريال.

السعر الكلي للضريبة يبلغ حوالي 11.347 ريال، والضريبة المضافة تصل إلى 101.091 ريال، وطريقة دفع قيمة الضريبة كاش. مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 تمتلك سيارة هيونداي الكثير من المواصفات التي تجذب الكثير من العملاء إليها وسوف نقدم لكم كل تلك المواصفات في الآتي:ـ محرك السيارة ذات سعة تبلغ حوالي 1400 سي سي.

تصل قوة عزم دوران المحرك إلى 132 نيوتن متر.

تمتلك السيارة ناقل حركة كهربائي يتكون من 4 سرعات.

تتميز السيارة بحجمها المتوسط فيتيح لكافة الركاب الراحة التامة أثناء السير في المدن.

تعتبر سيارة هيونداي اكسنت من السيارات الاقتصادية فهي لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود.

من السيارات الاقتصادية فهي لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود. السيارة سهلة التعامل فيوجد بها الكثير من الوسائل الترفيهية ووسائل المعلومات البسيطة.

يوجد بالسيارة كاميرا محيطية لعرض كافة الطرق من أمام السيارة.

تحتوي السيارة شاشة عرض تعمل بتقنية اللمس يعرض عليها العديد من المعلومات. عمر شويل - جدة أحصل على سيارة هيونداي اكسنت 2022 الآن...ب 600 عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات عالمية - ثقفني

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