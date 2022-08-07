نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخة الرياضية من هوندا أوديسي 2023 وأسعارها وأهم التحديثات في المقال التالي

هدفت شركة هوندا من الكشف عن سيارتها الجديدة ذات الطابع الرياضي، أوديسي 2023، إلى تغيير آراء العملاء الذين يرفضون شراء سيارة mini fan، حيث توفر السيارة تجربة قيادة ممتعة بالمقارنة بالسيارات المنافسة، وتعتمد في ذلك على قوة محركها السداسي الأسطوانات، كما تعتبر سيارة عائلية مريحة، بمقاعدها الثمانية، ومقصورتها المودة بالعزيز من التقنيات الترفيهية، فضلًا عن وسائل الحماية والأمان المتعددة، واصل القراءة لمعرفة المزيد عن السيارة وأسعارها وآخر التحديثات. آخر التحديثات في هوندا اوديسي 2023 تم الكشف عن الجيل الحالي لهوندا اوديسي عام 2018-2019، ثم عقب ذلك حصول السيارة، عام 2021، على تحديثات facelift، ولم تتغير، منذ ذلك الوقت، هوية السيارة.

أما الجديد بالنسبة للسيارة فيتمثل في انضمامها إلى الفئة الرياضية، وهي من الفئات المتوسطة، بالإضافة إلى بعض التغييرات في التصميم الخارجي للسيارة، وبعض التحسينات الداخلية، مع ثبات مواصفات المحرك. محرك هوندا اوديسي 2023 تعمل السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات، بقوة 280 حصان عند 6 آلاف دورة/ الدقيقة، سعة 3.5 لتر، وعزم دوران 262 رطل.قدم عند 4700 دورة/ الدقيقة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك بعشر سرعات.

ويمتلك المحرك قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم في 6.5 ثانية، كما تبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كم/الساعة. سعر بيع سيارة هوندا أوديسي 2023 الرياضية في الأسواق تصدر السيارة في أكثر من فئة، وهناك تباين في الأسعار والمواصفات بين هذه الفئات، حيث يمكن اقتناء الفئة الأقل والأرخص سعرًا، الفئة EX، بسعر 142 ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر بيع الفئة الأعلى من السيارة، الفئة EX-L، حوالي 153 ألف ريال سعودي. مميزات وعيوب هوندا أوديسي 2023 من أهم ما يميز هذه السيارة، قابلية المقاعد الأمامية والخلفية لتغيير وضعتها بعدة اتجاهات، بالإضافة إلى توفر عدد من الوسائل المساعدة للسائق، ووسائل الأمان على الطريقة، أيضًا تعتبر السيارة جيدة التسارع بالمقارنة بسيارات mini fan الأخرى.

كما تتميز السيارة بالعديد من التقنيات الترفيهية والمعلوماتية، ووسائل الراحة للسائق والركاب، وهو ما يمنحهم قيادة ممتعة، وركوب مريح.

بيننا يُعاب على السيارة، ثقل مقاعد الصف الثاني، وهو ما يجعل طيها صعبًا رغم قابليتها لذلك، كما أن نظام الملاحة يحتاج إلى تحديث، وكذلك تعتبر السيارة ليست الأفضل فيما يخص صرفية الوقود. عمر شويل - جدة النسخة الرياضية من هوندا أوديسي 2023 وأسعارها وأهم التحديثات - ثقفني

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