تويوتا كامري بـ7000 ريال فقط بحالات ممتازة في السعودية امتلك سيارتك فورا

تويوتا كامري بـ7000 ريال فقط بحالات ممتازة في السعودية تم توفير حزمة من أفضل سيارات مستعملة في السعودية على موقع من أكبر موافق الحراج للسيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الموقع يلجأ إليه الكثير من مالكي السيارات والأشخاص التي بحاجة إلى سيارات تناسب ميزانيتهم المادية، حيث يقوم مالكو السيارات بعرض سياراتهم للبيع مع بعض المواصفات وطرق التواصل وبعد ذلك يقوم المشتري بتصفح الموقع والبحث عن السيارة التي يحتاج إليها والتي تتوافق مع الميزانية المتوفرة لديه.

سيارات مستعملة في السعودية 2022م

من آخر السيارات التي تم تقديمها على الموقع السعودي لعرض السيارات المستعملة لبيعها كل مما يلي:-

1. سيارة هيونداي أكسينت 2005 مستعملة

تعد سيارة هيونداي أكسينت هي من السيارات التي لها شعبية كبيرة بجميع فئاتها والسنوات المقدمة بها.

وهذه السيارة هي إحدى السيارات التي تم تقديمها في عام 2005م بمحرك سعته 2500 سي سي.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 27 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة 9 آلاف ريال سعودي.

لونها الخارجي رصاصي.

وتتكون من أربعة أبواب، متوفرة في مدينة الرياض ولأي تفاصيل أخرى قم بالاتصال على رقم +966598607939.

2. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

تم إصدار هذه السيارة في عام 2007 في اليابان وتم تقديمها بموتور قوي يسير حتى 200 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة المقترن به يعمل أوتوماتيكيًا.

عدد أبواب السيارة أربعة ولونها الخارجي رصاصي، موجودة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

بسعر يبدأ من 10 آلاف ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966597101945.

3. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

تم تقديم السيارة بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي ومتوفرة في منطقة جدة السعودية ولشراء السيارة اتصل على رقم +966597101945.

وتتميز السيارة بقدرتها حتى السير لمسافة تبلغ 200 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي فضي.

عدد أبوابها أربعة أبواب، يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات وتعمل بوقود البنزين.

4. سيارة تويوتا يارس 1.5L S CVT 2013 مستعملة