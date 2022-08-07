للبيع سيارات كيا مستعملة للبيع بالسعودية بسعر رخيص ومناسب

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بمبلغ 8000 ريال سعودي تستطيع الحصول على السيارة كيا كورية الصنع بجميع إصدراتها من كيا ريو وكيا بيكانتو وكيا سيراتو ومن المعروف أن سيارات كيا هي إحدى مجموعة شركات هيونداي كيا وتحتوي سيارات كيا على محرك قوي من أربعة إسطوانات بسعة 1.4 لتر والذي يولد قوة تصل إلى أكثر من 90 حصان مع تروس أتوماتيكية. سيارة كيا ريو موديل 2007 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا ريو مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة كيا ريو موديل 2007 متواجدة للبيع في مدينة خميس مشيط.

عداد الممشى للسيارة كيا ريو بلغ 170000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا ريو أوتوماتيك.

السيارة كيا ريو متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا ريو البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا ريو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580388296. للبيع سيارة كيا بيكانتو موديل 2015 مستعملة سيارة كيا بيكانتو مستعملة للبيع بسعر 10000 ريال سعودي.

السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 متاحة للبيع في مدينة تبوك.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا بيكانتو سجل 200000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا بيكانتو أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة كيا بيكانتو البنزين.

السيارة كيا بيكانتو متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة كيا بيكانتو بحالة ممتازة بدون حوادث.

كما يمكن للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا بيكانتو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583909549 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966583909549. سيارة كيا سيراتو موديل 2014 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا سيراتو موديل 2014 مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة كيا سيراتو بالتقسيط عن طريق دفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة كيا سيراتو متاحة للبيع في مدينة حفر الباطن.

السيارة كيا سيراتو تم قيادتها 100000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة كيا سيراتو أوتوماتيك.

السيارة كيا سيراتو متوفرة بلون خارجي فضي.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة كيا سيراتو البنزين.

كما أن السيارة كيا سيراتو بها مرايات كهربائية ومكيف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة مزودة ببلوتوث ومدخل يو إس بي ومدخل AUX ونظام الفرامل المانع للإنغلاق. عمر شويل - جدة للبيع سيارات كيا مستعملة للبيع بالسعودية بسعر رخيص ومناسب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبيع سيارات كيا مستعملة للبيع بالسعودية بسعر رخيص ومناسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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