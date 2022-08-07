نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحالة جيدة سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية في المقال التالي

هناك مواقع عديدة خاصة بالسعودية تقوم بنشر سيارات مستعملة للبيع بأسعار تناسب الفئات العمرية، وبإمكانيات رائعة وأشكال كبيرة وصغيرة، مما يسهل على الكثير من الشباب اختيار السيارة التي يريد شراؤها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم بعض السيارات المستعملة للبيع داخل السعودية. سيارة هيونداي H100 ٢٠١٨مستعملة للبيع سيارة هيونداي H100 ٢٠١٨ بطراز اتوماتيك، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، ولون رمادي مميز.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات ضم إغلاق، وزجاج فاميه، وراديو كاسيت، ومشغل اسطوانات، ونظام ذكي لركن السيارة، ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مكيف، وباور، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد والقماش، ومشغل دي في دي، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أمامية.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة هيونداي H100 ٢٠١٨ للبيع بسعر ٣,٢٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 590316994,+96690316994. للبيع سيارة هيونداي اتوس ٢٠٠٣مستعملة سيارة هيونداي اتوس ٢٠٠٣ تتمتع بطراز اتوماتيك رائع، وماكينة لا يوجد بها أي عيوب لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بلون أبيض، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، ووسادة هوائية جانبية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٩,٥٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة هيونداي اتوس للبيع بسعر ٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0581826882,+966581826882. سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١١ مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١١ تتمتع بطراز اتوماتيك، ولون أبيض خالي من الخدوش، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش والجلد الجيد، وباور، وفتحة سقف، ومكيف، وباور، وجنوط.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول، ونظام ذكي لركن السيارة، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص، ومشغل اسطوانات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٩٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١١ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0581854229,+966581854229 عمر شويل - جدة بحالة جيدة سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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