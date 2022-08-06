قنبلة السيارات الروسية وصلت.. لادا نيفا ترافيل الفخمة فى السعودية اقوى سيارة للطرق الواعرة تكتسح الاسواق بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة قنبلة السيارات الروسية وصلت.. لادا نيفا ترافيل الفخمة ، سيارة لادا نيفا ترافيل من ضمن السيارات التي استطاعت الثبات على هيئتها لفترة طويلة، ولكنها الآن أضحت تؤمن بالتغيير، حيث دخلت على مظهرها ومميزاتها الكثير من التعديلات، وهي كافةً أتت في سبيل التطوير والتحسين في السيارة وأدائها، وحتى مظهرها الخارجي، ففيم كانت تلك التغييرات وما الأمور الأخرى المتوقعة من تلك السيارة الروسية الجبارة، هذا ما سنتطرق إليه في موضوعنا.

قنبلة السيارات الروسية وصلت.. لادا نيفا ترافيل الفخمة

لا يعني ثبات المظهر الذي رأيناه في لادا نيفا ترافيل أنها لم تقدم أي تغييرات في خلال الفترة الماضية منذ إصدارها الأول، ولكنها قدمت أجيال عدة، اختلفت على مسار السنوات المنصرمة في مميزاتها، وفي أدائها وقد أضحى الجيل الثاني منها صاحب التغيير الأول في المظهر المعروف لسيارة الدفع الرباعي لادا نيفا، وهو نفسه الذي يسير في طريق التغيير وصولًا للحظة التي نتحدث فيها عن تلك السيارة.

لادا نيفا ترافيل في روسيا

أصبحت السيارة لادا نيفا ترافيل متوفرة بالفعل في روسيا، حيث أنتجتها مصانع روسية تمهيدًا لتوسعة نشرها في الأسواق، وقد تغيرت ملامحها للأفضل حين حدث ذلك، فاتخذت تصميمًا مستحدثًا للكشافات في الأمام، وكذلك الجزء الأمامي من السيارة كاملًا، بينما تغير الشكل الخارجي للسيارة كثيرًا عن ذي قبل خاصةً في الواجهة.

أصبحت السيارة تتخذ تصميمًا موحد اللون، وتمتلك فتحات مائلة للشكل المربع للعجلات وكذلك في الكشافات، كما أن الكشافات الخلفية لم يتم إهمالها خلال التحسينات، وتمكنت من الظهور بشكل جديد خاصةً بعدما أصبحت LED.

محرك سيارة لادا نيفا ترافيل