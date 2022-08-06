نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر تويوتا راش 2023 Toyota Rush وأهم المواصفات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر تويوتا راش 2023 Toyota Rush سنتعرف عليه في هذا التقرير المفصل عن سيارة تويوتا راش التى تعد من أفضل إصدارات الشركة العالمية اليابانية تويوتا، والتي تسعى لتوفر أفضل المميزات في السيارات الخاصة بها، وتتوفر تويوتا راش في الأسواق لتنال إعجاب الجميع وخاصة محبي السرعة والتميز ولهذا نجدها حازت شهرة كبيرة بين سيارات جيلها، تأتي السيارة بأنظمة أمان متعددة بخلاف الوسائط والمميزات الأخرى إذ تتمتع بمواصفات داخلية وخارجية رائعة تجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات.

تويوتا راش 2023 Toyota Rush

تأتي سيارة تويوتا راش بمواصفات متعددة أهمها وجود محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 103 حصان، كما نجد أن السيارة بها نظام حماية عالي الكفاءة حيث يشمل وجود إنذارات لمنع السرقة وأيضا إنذار للحماية من الاصطدام بالأجسام الغريبة سواء كانت سيارات أخرى أو غير ذلك، كما نجد مقاعد السيارة مزودة بوسائد هوائية لحماية الركاب لهذا فإن نظام أمان السيارة يعتبر نظام احترافي، ومن ضمن مواصفات السيارة كونها تأتي بقوة دفع خلفي مميزة تسهل القيادة في الأماكن الصعبة والمرتفعات.

مواصفات تويوتا راش من الخارج

تتعدد المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا راش 2023 إذ أنها تأتي بإطارات بمساحة 17 أنش تساعد على التحرك بسلاسة كبيرة، كما تكسب السيارة الثبات المميز، ونجد مصابيح الإضاءة بالسيارة تويوتا راش مميزة جدا حيث أنها تعطي إضاءة قوية في أصعب الأماكن شديدة الظلمة، هذا إلى جانب أن السيارة تحتوي على مصابيح ضبابية تصدر ضوء مميز للرؤية في الضباب مما يساعد السائق على القيادة بسهولة.

تصميم 2023 Toyota Rush من الداخل

تتمتع السيارة من الداخل بمواصفات رائعة إذ أن المقاعد يمكن طيها لتكون 5 مقاعد بينما عند فتحها تكون 7 مقاعد إلى جانب الوسائط المتعددة إذ توجد شاشة بمساحة 7 بوصة تتصل بالبلوتوث والواي فاي ومزودة بعدة مكبرات صوتية، كما نجد شاشة متصلة بكاميرا خلفية لسهولة رؤية الطريق الخلفي، كما يوجد مكيف هوائي يعمل بكفاءة كبيرة للتحكم في درجات الحرارة بالسيارة، ومن ضمن المميزات المتعددة سهولة التحكم في المقاعد لتتحرك في أكثر من اتجاه.

كم سعر تويوتا راش 2023 Toyota Rush

تتنوع فئات تويوتا راش في الأسواق فنجد السعر يتراوح بين 79 ألف ريال سعودي و86 ألف ريال سعودي، بينما نجد سعرها في الإمارات ما بين 78 ألف إلى 83 ألف درهم إماراتي، إذ يصل السعر في مصر إلى 437 ألف جنية مصري، وذلك على حسب فئة السيارة إذ تختلف سعة المحرك بين الفئة والأخرى.