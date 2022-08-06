مستعملة بحالة جيدة للبيع… سيارات هيونداي بالمملكة يبدأ سعرها من 7 آلاف ريال

سنقدم لكم اليوم بعضًا من سيارات هيونداي الجذابة المعروضة للبيع في سوق المملكة العربية السعودية للمستعمل والتي تأتي بحالة جيدة، وبسعر مميز وإمكانية التقسيط أيضًا، ولأن الكثير منا يبحث عن سيارة قوية وبسعر اقتصادي فقد وفر موقعنا لكم كافة التفاصيل حول سيارات هيونداي المتاحة بالمملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال فقط وبإمكانية التقسيط كذلك، وإليكم المعلومات التوضيحية لـ المواصفات والأسعار حتى يمكنكم الاختيار بينهم بسهولة، فتابعوا.

مركبات هيونداي مستعملة بـ 7000 ريال بالمملكة

مما لاشك فيه أن سلسلة سيارات هيونداي بكافة اصداراتها قد حازت على اعجاب الكثيرين، لذا يسعي الكثيرون إلى اقتنائها لما بها من مزايا ومواصفات تمنح السارق الرفاهية ومتعة القيادة فيما يلي سوف نذكر لكم سيارات هيونداي مستعملة متاحة للبيع داخل المملكة العربية السعودية بسعر اقتصادي كليًا، ولمعرفة التفاصيل تابعوا النقاط التالية، والتي تتضمن التالي:

هيونداي اكسنت 2010 مستعملة للبيع

تتوفر المركبة في مكة المكرمة بسعر بيع 8000 ريال سعودي، تقسيط 1000 ريال شهريًا و2000 ريال مقدم، هذا ويمون عداد المسافات المقطوعة لـ المركبة قد سجل 64000 كم

وتأتي السيارة بمحرك بنزين وناقل حركة أوتوماتيك، بالإضافة إلى أن المركبة مزودة بتكييف ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب وكذلك نظام مانع إنغلاق الفرامل، وهي متاحة باللون الأزرق.

وللتواصل مع البائع يمكن الاتصال على 0595868064 أو التواصل مع عبر الواتس اب من خلال رقم +966595868064.

هيونداي اكسنت 2005 مستعملة للبيع

أما هذه المركبة فهي تتوفر بسعر 7 آلاف ريال في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية للبيع

وقد سجلت السيارة مسافة 247000 كم كـ مسافة مقطوعة

كما تأتي السيارة بمحرك من نوع البنزين والذي يتصل به ناقل سرعات أوتوماتيك

علاوةً على أنها متاحة باللون الفضي الجذاب، ويمكن التواصل مع البائع عبر رقم: +966580250585.

هيونداي توسان موديل 2010 للبيع بالمملكة العربية السعودية

تتوفر السيارة بالمملكة وللتواصل مع البائع يرجى الاتصال على: +966580799041.

هيونداي أزيرا 2010 مستعملة للبيع