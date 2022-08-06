نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد وحش عالم السيارات… تويوتا برادو 2023 وأسعارها التنافسية بمواصفات خيالية بالسوق العربي في المقال التالي

قامت “تويوتا” الشركة اليابانية العالمية بالإعلان عن الوحش القادم قريبًا بأسواق الدول العربية، وهذا الوحش هي سيارة “تويوتا برادو 2023” رباعية الدفع، ووفقًا لبعض التصريحات فإنه سوف يتم طرحها بالأسواق بدءًا من الشهر القادم، وقد ذكر أنها ستتوفر بخيارين من المحركات مع كماليات مميزة ومواصفات قياسية جذابة، لذا خصصنا لكم مقال اليوم للتحدث بصورة مفصلة عن تويوتا برادو 2023، ولمعرفة التفاصيل تابعوا ما يلي. مواصفات محرك تويوتا برادو 2023 مواصفات الجيل الأول من برادو 2023: فتأتي بمحرك أربعة اسطوانات 2700 سي سي، ويقوى على إنتاج ما يصل إلى 164 حصان، وبعزم دوران يبلغ 246 نيوتن/ متر

كما أن معدل تسارع المحرك بهذا الجيل يمكنه أن يقطع من 0 حتى 100 كم في 13.5 ثانية فقط

كذلك يستهلك مقدار 12.4 لتر في قطع 100 كم.

أما عن الجيل الثاني من السيارة فـ يحتوي على: محرك اربعة سلندر سعة 3000 سي سي، بقوة تصل حتى 161 حصان وعزم دوران يمكنه أن يبلغ 400 نيوتن/ متر

ومن حيث معدل تسارع السيارة من هذا الجيل فتصل من نقطة الثبات حتى 100 كم في 11.7 ثواني

في حين أن استهلاكه للوقود يكون بمعدل 8.5 لتر لكل 100 كم. مميزات وعيوب تويوتا برادو 2023 تمتلك السيارة تويوتا برادو الاصدار الجديد 2023 الكثير من المزايا التي تؤهلها لأن تتربع على عرش السيارات الأخرى التي تتشارك معاها في نفس الفئة السعرية ومن أهم مميزات برادو موديل 2023 أنها أحد المركبات القوية المعتمدة في السوق العربي بالعديد من الدول، بجانب أنها الأكثر ثباتًا خلال السير على الطرق الغير ممهدة.

أيضًا فهي تتمتع بهيكل خارجي صلب يمكنه تحمل العديد من الظروف الصعبة، وكذلك مقصورة داخلية فخمة وراقيه.

أما من حيث عيوب المركبة تويوتا برادو 2023 اليابانية، فيعد الارتفاع الداخلي بها أحد الأسباب المؤثرة على جلوس الركاب، بالإضافة إلى استهلاكها العالي للبنزين مقارنةً بالسيارات في نفس الفئة. سعر برادو 2023 بالإمارات والمملكة العربية السعودية تتوفر المركبة برادو موديل 2023 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 168 ألف ريال وحتى 223 ألف ريال سعودي، وذلك لدى معارض عبد اللطيف جميل الموزع المعتمد لتويوتا بالمملكة.

في حين أن السيارة ستتوفر في الإمارات العربية المتحدة بسعر 153.400 درهم. عمر شويل - جدة الجديد وحش عالم السيارات… تويوتا برادو 2023 وأسعارها التنافسية بمواصفات خيالية بالسوق العربي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجديد وحش عالم السيارات… تويوتا برادو 2023 وأسعارها التنافسية بمواصفات خيالية بالسوق العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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