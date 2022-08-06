نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرسيدس مايباخ S 680 بالمواصفات والأسعار والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرسيدس مايباخ هي أحدث وأهم سيارات مرسيدس لعام 2022 (Mercedes Maybach S 680)، وهي أحد تطورات الفئة S، لأن بها بعض مميزات الإصدار السابق S 580 ولكن بتطورات ومميزات أكثر حيث تحتوي علي محرك ضخم مزدوج التيربو بقوة 621 حصان وتحتوي علي مساحة داخلية أكبر لكي توفر الراحة التامة و الرفاهية لمستخدميها ،كما تتميز بتصميمها الخارجي الفخم و الملفت للأنظار مع وجود هيكل كرومي لامع مكون من لونين ،والتصميم الداخلي أيضاً مكون من لونين إما البني مع الأسود أو البيج مع الأسود، كما يتمكن الشخص الذي يقود السيارة من خلال ضغطة زر واحدة أن يفتح ويغلق الأبواب الخلفية كهربائياً وهذا ما يفضله رجال الأعمال.

مواصفات مرسيدس مايباخ S 680

تتميز(Mercedes Maybach S 680) بتصميم هندسي عالي الجودة مع وجود مظاهر بارزة الشكل لتعطي مظهر جمالي أكثر من المعتاد ومن أهم ما يميزها :

الهيكل الخارجي مطلي بالكروم ولامع.

الطلاء الخارجي فولاذي مقاوم للصدأ ومكون من لونين .

المصابيح الأمامية بها عدسات ثلاثية ليد نهارية مع وجود شبك أمامي حجمه كبير ليعطي للسيارة الشكل المميز .

فتحة التهوية في المصدر الأمامي مقسمة إلي ثلاث أجزاء بتصميم مميز.

تتميز السيارة بإضاءتها الخلفية القوية .

يوجد شارات V 12 علي الرفارف الأمامية .

غطاء صندوق الأمتعة يحتوي علي شعار S 680 .

الشبك الأمامي يوجد به ترقيات جمالية جديدة .

فتحة السقف بانوراما كهربائية وتأتي بمظهر جمالي جذاب.

تتميز بأبواب خلفية كهربائية.

عجلات السيارة بارزة ومتعددة الأضلاع .

مقابض أبواب السيارة مثبتة بقوة وبشكل انسيابي.

وصف سيارة مرسيدس مايباخ S 680 من الداخل

عندما نتحدث عن وصف سيارة مرسيدس مايباخ من الداخل فإننا نتحدث عن أقصي راحة للراكب وأقصي كفاءة في الاستخدام ، ومميزات الشكل الداخلي أنه يجمع بين الجانب الإبداعي الجميل وبين الجانب التقني الحديث والمتطور ويظهر ذلك فيما يلي:

يوجد داخل السيارة زخارف خشبية كلاسيكية.

الديكور الداخلي مصنوع من خامات حديثة وفاخرة.

تجهيزات الفرش مصنوعة من جلد النابا الطبيعي الذي يتميز بنعومته وشكله الأنيق والمميز.

الخياطة من الداخل دقيقة ومتباينة بألوان نحاسي أو ذهبي أو بلاتيني.

اللمسات النهائية من الألماس.

تحتوي علي نظام ترفيهي متطور MBUX .

تحتوي علي نظام صوتي محيطي 4D .

مقاعد السيارة مائلة قليلاً لتوفير الراحة مع مساند للأرجل .

المقاعد بها خاصية التسخين والتبريد بالإضافة إلي خدمة التدليك.

يوجد بها شاشتين 12,8و 11,6 بوصة.

بها إنارة محيطية كبيرة حوالي 64 لون.

شحن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد مثل هواتف سامسونج والتي تعمل بنظام ios مثل أيفون 14 برو ماكس وغيرهم.

ميزات محرك Mercedes Maybach S680

من أهم ما يميز السيارة مايباخ تزويدها بمحرك قوي جداً ومواصفاته كالآتي:

سعة المحرك 6,0 لتر.

يحتوي عدد اسطوانات 12.

قوته هائلة 630 حصان .

عزم الدوران هائل 1001 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

سرعته القصوى 250 كم/س.

تقنيات الأمان في Mercedes Maybach S 680

يحرص العديد من الأشخاص عند شراء سيارة جديدة أن تكون بها كافة مواصفات الأمان لذلك حرصت الشركة المصنعة للسيارة علي توفير استخدام الكثير من أنظمة الأمان والسلامة بالسيارة والذي يساعد علي تقليل حدوث الحوادث والإصابات بقدر الإمكان ومن أهم هذه الأنظمة :

نظام القفل المركزي ونظام فرامل مانعه للانغلاق(ABS) . وجود أقفال أمان للأطفال في الخلف . وجود مرآه للرؤية الخلفية الليلية . وجود منبه حزام الأمان . تحتوي علي نظام الثبات الإلكتروني(ESP). وجود نظام لمراقبة ضغط الإطارات (TPMS). المقاعد الأمامية والخلفية تحتوي علي الوسائد الهوائية للحماية من الحوادث.

وبهذا يتمتع الأشخاص المستخدمين للسيارة بكافة وسائل السلامة والأمان.

أسعار مرسيدس مايباخ S 680

تتفاوت أسعار السيارة من بلد لأخري حيث أن سعر السيارة في الدول الأجنبية تقريباً 200,218 دولار أمريكي ، و 164,565 يورو، أما في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية يكون سعر السيارة 750,817 ريال سعودي، أما في مصر تقدر بحوالي 3,750,000 جنيه مصري.