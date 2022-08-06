فيات تيبو 2022 المواصفات الكاملة بالصور ، تقدم شركة فيات الإيطالية سيارتها الأشهر التي اكتسحت الأسواق في الخمس سنوات الأخيرة بتصميم جديد وجذاب وعملي ، وهي سيارة تيبو الجديدة ذات القيمة السوقية المتزايدة يوم بعد يوم ، وصاحبة الاقبال الجماهيري الذي هدد عرش الكورولا في مصر ، وتمتاز السيارة تيبو بصفات الاعتمادية والقوة في المظهر والفخامة في التصميم وترتكز علي قاعدة بناء حديثة تعزز الثبات والأمان للركاب وترتفع عن الأرض بمقدار مناسب يبعدها عن تضاريس الطرقات الوعرة ويسمح لها بالثبات علي السرعات ، ومحركها بسعه 1.6 يقدم أداء متميز مع ناقل حركة اعتيادي مبلل من 6 نقلات موفر في الوقود ، فضلا عما سردناه سنتعرف في الفقرات التالية علي فئات وأسعار فيات تيبو 2022 وصور الفئات ، و مواصفات وأسعار سيارة فيات تيبو موديل TIPO FIAT مع الصور ، وما تقدمه السيارة من منظومة أمان ورفاهية وكماليات مع صور لكل تفصيلة.

فيات تيبو 2022 المواصفات الكاملة بالصور

تقدم شركة داينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر السيارة تيبو 2022 بعدد 5 فئات أساسية للسيدان وليس من ضمنها المانيوال بأسعار مختلفة كالآتي :

مواصفات وأسعار فيات تيبو السيدان الأولى : فيات تيبو entry grade 2022 ، وسعرها 349,900 جنيه

ثم مواصفات و سعر فيات تيبو الثانية : فيات تيبو 2022 HB / entry grade ، بتسعير 379,900 ج.م.

أيضاً سعر ومواصفات فيات تيبو الثالثة : تيبو 2022 MIDE GRADE ، بقيمة 389,900 جنيه

فيات تيبو سيدان الرابعة : تيبو 2022 Highline، سعر 429,900 جنيه

الخامسة : فيات تيبو 2022 HB / Highline ، سعرها 439,900 جنيه

مزايا ومواصفات فيات تيبو 2022

تقدم سيارات فيات تيبو موديل 2022 أسعار ومواصفات قوية في السوق المصري ، و تعرف السيارة بالأكثر مبيعاً ضمن السيارات فئة سيدان ، و هاتشباك الشكل الجديد كاملة المواصفات :

تقدم السيارة بضمان 100000 كم أو 3 سنوات أيهما أقرب.

تحتوي علي موتور بسِعة 1600 سى سى.

قوة المحرك 110 حصان ميكانيكي.

تصل سرعتها القصوي إلي 192 كم /س.

تتسارع من صفر إلي 100 كم / س في 11.2 ثانية.

ناقل حركة اعتيادي أوتوماتيك من 6 سرعات أمامية وسرعة واحدة للخلف.

تعمل بوقود 92.

معدل استهلاك السيارة هو 6.3 لتر لكل 100 كم.

تنتج الأجزاء الرئيسية منها في إيطاليا ويتم تجميعها في تركيا.

أبعاد السيارة : طول كلي : (mm)4540. أما العرض الكلي : (mm)1790. فضلاً عن إرتفاع السيارة الكلي : (mm)1490. أياض يأتي الخلوص الأرضي : 150مم. ثم يكون طول قاعدة العجلات : 2636 ملم. إضافة إلي حجم الشنطة : 520 لتر. أما سعة خزان الوقود : 45 لتر.



الراحة والأمان والسلامة فيات تيبو 2022 ALL NEW

تقدم ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها وسائد الهواء ومثبت السرعة بالاضافة إلي :