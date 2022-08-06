فرصة ما تتعوضش… ابتداء من 7000 ريال سعودي سعر هيونداي المستعملة بحالة جيدة

اتجه الكثيرين إلى شراء السيارات المستعملة بسبب الارتفاع الهائل في أسعار السيارات الجديدة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وسوف السيارات المستعملة ملئ بالعلامات التجارية الشهيرة، ولعل أبرزها شركة هيونداي والتي تتميز بتقديم مركبات قوية الأداء مع سعر اقتصادي يناسب جميع الفئات، وهناك سيارات مستعملة تبدأ من سبعة آلاف ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط، وسوف نتعرف على أهم الإصدارات والفئات المتوفرة من العلامة التجارية هيونداي داخل سوق السيارات المستعملة بالسعودية.

سيارات هيونداي مستعملة بالسعودية

هناك العديد من الإصدارات والفئات المتاحة من السيارة هيونداي داخل سوق السيارات المستعملة، ومن أبرز السيارات المطروحة للبيع.

السيارة هيونداي اكسنت موديل 2010

تعد السيارة هيونداي اكسنت من أفضل إصدارات العلامة التجارية هيونداي، حيث حظيت بنسبة مبيعات عالية في المملكة العربية السعودية، واستطاعت وعن جدارة أن تكسب الشركة ثقة العملاء لتوفيرها كافة متطلبات الراحة والأمان بكافة الإصدارات ومن أبرز المواصفات التي تحتوي عليها هذه السيارة موديل 2010 كالآتي:

توجد هذه المركبة في مدينة مكة المكرمة.

كما تعمل بمحرك بنزين.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

لون المركبة أزرق.

عدد الكيلومترات المقطوعة 64 ألف كيلومتر.

يبلغ سعر المركبة اكسنت 2010 حوالي 8 آلاف ريال.

وفي حالة التقسيط يتم دفع 2000 ريال مقدم، والباقي يتم تقسيطه بقيمة 1000 ريال شهرياً.

للتواصل مع البائع على الرقم 0595868064 أو على رقم الواتس آب 00966595868064.

السيارة هيونداي توسان موديل 2010

من ابرز مواصفات السيارة هيونداي توسان 2010:

تعتمد المركبة على محرك بنزين.

يقترن بناقل حركة اوتوماتيكي.

لون المركبة الأبيض.

موجودة في مدينة الشرقية.

عدد الكيلومترات المقطوعة 306 ألف كيلومتر.

يبلغ سعر المركبة توسان 2010 حوالي 9 آلاف ريال.

للتواصل مع صاحب المركبة الإتصال على 00966580799041

السيارة هيونداي النترا موديل 2016