احصل الآن على سيارة تويوتا فورتشنر 2022 ... 600ريال اقوي عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات ولا فى الأحلام

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600ريال اقوي عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 ،تحظى سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بشهرة عالمية بدأت من اليابان حيث ويرجع إنتاجها إلى شركة تويوتا وقد لاقت قبول كبير بين العملاء في المملكة العربية السعودية مما جعل العديد من الشركات توفر عروض تقسيط مميزة للسيارة ويبدأ عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 من 600 ريال سعودي. 600ريال اقوي عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 تفاصيل عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 يمكن تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 على 60 ش ه ر بحيث يدفع العميل دفعة أولى بقيمة 71,980 ريال سعودي.

بحيث يدفع العميل دفعة أولى بقيمة 71,980 ريال سعودي. وتكون الدفعة الأخيرة بقيمة 46,752 ريال سعودي وهي تمثل 40% من قيمة المبلغ المتبقي من القسط عند التمليك.

يدفع العميل قسط شهري بقيمة 600 ريال سعودي ولا توجد دفعة أولى أو أي دفعات مقدمة. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يتميز الهيكل الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 برفوف جانبية تم تصميمها بطابع رياضي.

يتميز الهيكل الخارجي للسيارة بأعمدة عرضية بالإضافة إلى شبك أمامي عريض أسود اللون.

تحتوي أيضا واجهة السيارة على فوانيس تعمل بتقنية الليد.

زودت تويوتا فورتشنر 2022 بحساسات ركن أمامية وخلفية.

وتشمل عدة أنظمة للأمان منها: الفرامل المانع للانغلاق ABS

ونظام الدخول الذكي للسيارة دون استخدام المفاتيح. أبعاد سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يصل طول سيارة تويوتا فورتشنر 2022 إلى 4795 ملليمتر بينما عرضها 1555 ملليمتر وارتفاع السيارة عن الأرض 27.9 سنتيمتر.

ويبلغ طول قاعدة العجلات 2745 مليمتر.

وزن السيارة تويوتا فورتشنر 2022 يبلغ 2650 كيلو جرام.

تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة لتشمل 715 لتر.

يعمل محرك تويوتا فورتشنر من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بخمس سرعات. عيوب سيارة تويوتا فورتشنر 2022 لا تظهر السيارة ثبات كبير على مختلف أنواع الطرق أو عند القيادة على سرعة عالية مما يزيد من احتكاك السيارة بالأرض.

لا يوجد فتحة سقف بانوراما في الفئات الأولى من تويوتا فورتشنر سعر تويوتا فورتشنر 2022 في السوق السعودي

يبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من 129,835 ريال سعودي للفئة الأولى.

بينما الفئة الثانية تباع بسعر 129,835 ريال.

ويأتي سعر الفئة الثالثة 140,185 ريال.

بينما الفئة الرابعة 153,180 ريال.

وتباع الفئة الخامسة من تويوتا فورتشنر بسعر 170,430 ريال. سعودي بينما يصل سعر الفئة السادسة إلى 171,925 ريال سعودي. عمر شويل - جدة احصل الآن على سيارة تويوتا فورتشنر 2022 ... 600ريال اقوي عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات ولا فى الأحلام - ثقفني

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