السيارة الارخص بامكانيات فاخرة وسعر زهيد بيجو 301 موديل 2022

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارات بيجو الفرنسية من أشهر العلامات التجارية في مجال السيارات، حيث تُعرف بإمكانياتها المميزة، وتعتبر سيارة بيجو 301 موديل 2022 والتي تتميز بأنها من سيارات الدفع الرباعي، أرخص سيارة تابعة لهذه العلامة التجارية.

تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الشهيرة وذلك اعتمادًا على شكلها الخارجي بالإضافة إلى أنها مزودة بعدد من التقنيات والإمكانيات الفاخرة والقيمة، كما أن السيارة متوفرة حاليًا في الأسواق بنسختين وبمواصفات وأسعار متباينة.

سمات سيارة بيجو 301 موديل 2022

إذا أردنا التحدث عن سمات سيارة بيجو 301 موديل 2022 فسنجد أنها كثيرة ومتنوعة، حيث جاءت مواصفات السيارة المميزة كالآتي:

يبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي الأداء الذي يميزها، والذي يعمل بتقنية الدفع الأمامي يتكون من 6 سرعات، كما أنه يتحد مع محرك 1600 سيسي والذي يتكون من 4 أسطوانات، بقوة 114 حصان.

تتميز بوجود فرامل ABS والتي تمنع الانغلاق.

بها برنامج توزيع إلكتروني للمكابح EBD، بالإضافة لوجود قفل مركزي للأبواب.

عندما تقطع السيارة مسافة تصل إلى 100 متر، لا تستهلك الوقود إلا بنسبة 6,6 لتر.

تمتلك السيارة مرايات جانبية كهربائية التحكم.

بها زجاج كهربائي، وأيضًا جنوط 16 بوصة.

بها عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

تمتلك مثبت للسرعة.

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مميزات سيارة بيجو 301 موديل 2022

تتعدد مميزات سيارة بيجو 301 موديل 2022، حيث يوجد بها:

شاشة قياسها 7 بوصة عالية الدقة لعرض الفيديوهات والوسائط.

كاميرا لسهولة التحكم بالسيارة.

أنظمة صوتية ترفيهية، وأيضًا حساسات خلفية.

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أسعار سيارة بيجو 301 موديل 2022

تم عرض سيارة بيجو موديل 301 موديل 2022 في الأسواق بإصدارين مختلفين وبأسعار متباينة، كما أن هناك زيادة قد طرأت على الإصدارين وجاءت الأسعار كالآتي:

عرضت الفئة الأولى من سيارة بيجو 301 موديل 2022 في الأسواق بسعر 309.990 ألف جنيه وذلك بعد الزيادة، حيث كان سعرها 304.990 ألف جنيه، كما يصل سعرها في السعودية إلى 73 ألف ريال سعودي.

وعرضت الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2022 في الأسواق بسعر 339.990 ألف جنيه بعد الزيادة، حيث كان السعر الأساسي لها قبل الزيادة 334.990 ألف جنيه، ويصل سعرها في السعودية إلى 79 ألف ريال سعودي.

كان هذا كل ما يخص سيارة بيجو 301 الجديدة بمواصفاتها ومميزاتها، وكذلك أسعارها القديمة وأسعارها الحديثة بعد الزيادة.

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