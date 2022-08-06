الغندورة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 مواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، ينشغل بال محبي السيارات بمواصفات وأسعار السيارة كيا الرياضية بطرازها الحديث خاصة في المملكة العربية السعودية كما يبحثون عن عيوبها خاصة أنها سيارة منافسة للهيونداي وللجيب شيروكي ولأنواع أخرى من السيارات الفخمة ولكن أسعار الكيا سبورتاج مناسبة للجميع وهي أسعار قليلة عن مزاياها والمواصفات التي تتسم بها السيارة.

سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات عالمية

صفات السيارة كيا من أسباب حرص السعوديين على اقتنائها، تكمن هذه المواصفات فيما يلي:

طول أبعاد السيارة هو 4660 مللي متر وعرضها 1865 مللي متر وارتفاعها 1660 مللي متر، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2755 مللي متر.

يمكن لمشتري السيارة أن يختار بين محركين، إما المحرك TGDI الذي يحتوي على 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1.6 لتر وقوته 180 حصان وعزم دورانه 265 نيوتن / متر ومرتبط بناقل سرعات يعمل بالنظام الأوتوماتيكي ويحتوي على 7 سرعات إضافة إلى ناقل حركة يدوي يحتوي على 6 سرعات، أو محرك ديزل يحتوي على شاحن توربيني قياسي سعته 2.0 لتر وقوة حصانه 186 حصان وعزم دورانه 417 نيوتن / متر وناقل الحركة المرتبط به يعمل بالنظام الأوتوماتيكي ويحتوي على 8 سرعات تقليدية إضافة إلى دعمه بمحول عزم دوران به عدة أقراص وتحسين ناقل حركته بإضافة مضخة زيت له بجودة عالية.

نظام دفع السيارة الأمامي قياسي النظام ويمكن لمستخدمها اختيار نظام الدفع الرباعي.

مساحة شنطة السيارة 637 لتر.

سيتم توفير سيارة تعمل بالكهرباء.

تحتوي مقدمة العربية على شبكة (أنف النمر) سوداء اللون ومصابيح أمامية مزودة بإضاءة نهارية إضافة لمصد أمامي رياضي به مصابيح مخصصة للضباب وشبكة سفلية.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

تتميز السيارة كيا سبورتاج 2023 بما يلي:

السيارة كيا سبورتاج تعتمد على منصة (N3) التي تعزز قدرة السيارة على السير في الطرق المعوجة والوعرة، فقد جهزت السيارة بإمكانية ضبط وضع التضاريس Terrain Mode التي تضبط إعدادات السيارة بشكل تلقائي بناءً على ظروف الطريق.

متاح في السيارة أوضاع قيادة رياضية متعددة مريحة واقتصادية.

تعليق نظام بتحكم كهربي ESC.

طرازات السيارة الهجينة التي تقبل الشحن بها نظام مناولة يعمل بشكل إلكتروني E-Handing يحسن وثبات ورشاقة السيارة ورفع أداء السيارة الديناميكي.

المقصورة التي تحتوي عليها السيارة واسعة ويها مساحات داخلية ذكية.

تحتوي السيارة على مساحة لأرجل تقدر بـ1050 مللي متر لركاب الجزء الخلفي منها و 1000 مللي متر للجزء الأمامي.

يمكن طي المقاعد الخلفية لها.

تحتوي على مزايا السلامة كالنظام الذي يساعد قائد السيارة المتقدم ADAS.

السيارة مزودة بنظام يحمي السيارة من الاصطدام من ناحية الأمام FCA.

تحتوي السيارة على نظام المساعدة الذكية RSPA الموجود في السيارة هيونداي والسيارة جينيس.

غرابة شكل مصابيحها الأمامية.

توفر شاشة ترفيه وهي شاشة تعمل بمجرد اللمس.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة بـ95.448 ألف ريال وأغلى سيارة فيها يبلغ سعرها 158.698 ريال، وتفاصيل أسعارها هي: