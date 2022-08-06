نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات… سيارة هيونداي توسان 2023 أبراز مواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الرائعة في المقال التالي

سيارة هيونداي توسان 2023 أبراز مواصفاتها ،تتمتع سيارة هيونداي توسان 2023 بشعبية كبيرة نظرا لما تتميز به على مستوى التصميم الخارجي الأنيق وجودة الخامات حيث أنها من إنتاج أكبر الشركات في صناعة السيارات وتنافس أشهر سيارات الدفع الرباعي تتميز بمظهرها الرياضي وقدرتها على منح الركاب تجربة قيادة رائعة لمساحتها الواسعة وتجهيزاتها العالية الجودة كما تشمل عوامل أمان متعددة ويتوفر منها أكثر من خيار للمحرك ومتوفرة في العديد من الأسواق مثل مصر والسعودية. سيارة هيونداي توسان 2023 أبراز مواصفاتها عجلات هيونداي توسان 2023 تأتي بمقاس 17 بوصة.

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بوجود مصابيح أمامية مستديرة.

هيكل هيونداي توسان مرتفع مزودة بصندوق كبير يتسع ل 503 لتر.

تشمل مصابيح خلفية متدرجة تمنحك أطلالة راقية.

أما عن تصميم الداخلي لسيارة هيونداي توسان 2023 تشمل: شاشة كبيرة تدعم الهواتف الذكية

تتميز بمقصورة واسعة تسع 5 مقاعد.

تتميز بثبات رائع على الطرق.

تعطي تجربة قيادة ممتعة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

وسائل الأمان في سيارة هيونداي توسان 2023

تم تغطية السيارة بكاميرا أمامية وخلفية للمراقبة.

تحتوي على كاميرا محيطية.

تدعم نظام الثبات الإلكتروني.

تشمل نظام مانع الانزلاق.

يمكن التحكم في السيارة أثناء نوم السائق.

تدعم نظام المساعد الذكي عند ركن السيارة. محركات هيونداي توسان 2023 المحرك الأول يعمل بقوة 187 حصان ويقترن بناقل حركة أوتوماتيك يشمل 8 سرعات.

وتصل سعة المحرك إلى 2500 سي سي.

يعمل محرك الآخر الهجين بعزم دوران 349 نيوتن-متر ويولد قوة تصل إلى 166 حصان كما تبلغ سعته 1600 سي سي. سعر سيارة هيونداي توسان 2023 في السعودية يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة هيونداي توسان 2023 من 97،555 ريال سعودي.

توسان 2023 من 97،555 ريال سعودي. على أن يكون سعر الفئة الثانية منها 102 ألف ريال.

وتأتي الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان 2023 بنظام الدفع الرباعي للعجلات فيرتفع سعرها يصل إلى 109 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الرابعة كومفورت 110 ألف ريال سعودي.

والفئة الخامسة الكومفورت التي تعمل عن طريق الدفع الرباعي بسعر 116 ألف ريال سعودي.

بينما الإصدار الأعلى منها الذي يعتمد على الدفع الرباعي الممتاز بسعر 137 إلى 155 ألف ريال سعودي ويمكن تقسيطها. عمر شويل - جدة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات... سيارة هيونداي توسان 2023 أبراز مواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات… سيارة هيونداي توسان 2023 أبراز مواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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