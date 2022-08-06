بـ8000 ريال… إليك أفخم سيارات عائلية داخل السعودية بمقصورة كبيرة الحجم وحالات ممتازة

بـ8000 ريال… إليك أفخم سيارات عائلية داخل السعودية يفضل السعوديين المركبات العائلية ذات السبع مقاعد، وذلك لأنها تناسب كثيرا الخروجات والسفر والرحلات، وخاصة إذا كانت بمقصورات كبيرة تتسم بالرحابة والسعة، بالإضافة مميزات أخرى كثيرة مثل أن تكون مركبة اعتمادية واقتصادية من حيث استهلاك الوقود أو السعر المنخفض، ولكننا جميعا نعرف أن المركبات الجديدة عالية الأسعار بشكل كبير، لذا تقدم الأسواق السعودية بعض أنواع السيارات العائلية ذات السبع مقاعد بنظام الدفع الرباعي مستعملة وبحالة جيدة وسعرها يبدأ من ثماني آلاف ريال سعودي، وسوف نتعرف على تلك المركبات من خلال هذا التقرير.

سيارات عائلية مستعملة 7 مقاعد

هناك بعض المواصفات التي لابد من توافرها في المركبات العائلية، يبحث عنها أي عميل عند شرائه مركبة تناسب أسرته من حيث الحجم الكبير، والراحة أثناء الركوب، وكذلك التجهيزات والكماليات التي تجعل من السفر متعة حقيقية، وكذلك أن تكون اقتصادية وسعرها مريح، ومن أمثلة تلك المركبات التي تنطبق عليها تلك الشروط.

فورد اسكيب 2008

سيارة من فئة الدفع الرباعي.

سبع مقاعد مريحة.

محرك مكون من 8 اسطوانات سعته 4.0 لتر، يولد قوة 289 حصان، و 390 نيوتن/متر عزم دوران.

ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

عدد الكيلومترات المقطوعة 240 ألف كيلومتر.

توجد في منطقة ظهرة لبن بمدينة الرياض.

السعر المطلوب 8 آلاف ريال

يمكن التواصل هاتفيًا من خلال الرقم 0509226340

جي ام سي 1992

مركبة ذات دفع رباعي.

تأتي بمحرك سعته 3.5 لتر، يولد قوة 355 حصان، وعزم دوران يبلغ 519 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

عدد الكيلومترات المقطوعة 200 ألف كيلومتر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. عدد الكيلومترات المقطوعة 200 ألف كيلومتر. توجد في مدينة الباحة.

سعر المركبة 9 آلاف ريال.

شيفروليه بليزر 2005

محرك 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، يولد قوة 234 حصان، وعزم دوران يبلغ 344 نيوتن/متر.

يقترن بناقل حركة اوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات المقطوعة 252 ألف كيلومتر.

توجد المركبة المستعملة في حي اشبيلية بمدينة الرياض.

السعر المطلوب 12 ألف ريال.

يمكن التواصل عبر الهاتف المحمول من خلال الرقم 0543802683

السيارة فورد جراند ميركوري 1997