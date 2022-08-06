نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل من 18000 ريال يمكنك شراء سيارة احلامك بفلوس على أد الأيد من سوق السيارات المستعملة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد سوق السيارات ارتفاع هائل في سعر السيارات الزيرو، مما أدى إلى اتجاه قطاع كبير من العملاء إلى سوق السيارات المستعملة، حيث يحتوي السوق السعودي على العديد من الماركات التجارية الشهيرة بأسعار مخفضة تصل إلى 18.000 ريال سعودي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل التي تحدد سعر المركبة المستعملة، والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

العوامل التي يتم من خلالها تحديد سعر السيارة المستعملة

هناك بعض العوامل التي يجب معرفتها قبل شراء أي مركبة مستعملة، والتي من خلالها يتم تحديد سعرها، ولكن يجب التنويه أولا عن ضرورة أخذ مختص معك لكي يكشف جيدا عن حالة المركبة قبل عملية الشراء، وهذه العوامل هي:

الحالة الفنية للمركبة.

موديل السيارة وسنة الإنتاج.

عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة.

التجهيزات والكماليات التي تحتوي عليها المركبة.

سيارات مستعملة أقل من 18000 ريال بالسعودية

يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن سيارات مستعملة أقل من 18.000 ريال سعودي، وذلك بسبب صعوبة شراء السيارات الجديدة لارتفاع أسعارها، وسوف نتعرف على بعض أنواع السيارات المستعملة المتاحة حالياً في الأسواق.

السيارة نيسان تيدا 2006

توجد السيارة نيسان تيدا 2006 في مدينة جدة، ومن أهم مواصفات تلك المركبة:

فئة الهاتشباك.

ناقل حركة مانيوال.

عدد الكيلومترات المقطوعة 270 ألف كيلو متر.

سعر البيع 15.000 ريال.

السيارة تويوتا ياريس 2013

متاح في سوق السيارات المستعملة سيارة ياريس 2013 بالمواصفات التالية للبيع:

محرك بنزين.

اللون أبيض.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

مكيف هواء.

جنوط معدنية.

وسائد هوائية جانبية.

مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

إنذار ضد السرقات.

زجاج فاميه.

توجد في مدينة حائل.

السعر 8.000 ريال.

يمكن التواصل مع صاحب المركبة عبر تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 96683973856+ كما يمكنك التواصل هاتفيًا وذلك من خلال الرقم 583973856

السيارة تويوتا كورولا 2013

ناقل حركة أوتوماتيكي.

عدد الكيلومترات المقطوعة 335 ألف كيلو متر.

موقع السيارة مدينة ينبع.

سعر البيع 18.000 ريال.

السيارة هيونداي النترا 2015

كما تتوفر المركبة النترا موديل 2015 في مدينة جدة بسوق السيارات المستعملة، وتتميز ببعض المميزات مثل: