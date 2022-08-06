نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل من 18000 ريال يمكنك شراء سيارة احلامك بفلوس على أد الأيد من سوق السيارات المستعملة بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شهد سوق السيارات ارتفاع هائل في سعر السيارات الزيرو، مما أدى إلى اتجاه قطاع كبير من العملاء إلى سوق السيارات المستعملة، حيث يحتوي السوق السعودي على العديد من الماركات التجارية الشهيرة بأسعار مخفضة تصل إلى 18.000 ريال سعودي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل التي تحدد سعر المركبة المستعملة، والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.
العوامل التي يتم من خلالها تحديد سعر السيارة المستعملة
هناك بعض العوامل التي يجب معرفتها قبل شراء أي مركبة مستعملة، والتي من خلالها يتم تحديد سعرها، ولكن يجب التنويه أولا عن ضرورة أخذ مختص معك لكي يكشف جيدا عن حالة المركبة قبل عملية الشراء، وهذه العوامل هي:
- الحالة الفنية للمركبة.
- موديل السيارة وسنة الإنتاج.
- عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة.
- التجهيزات والكماليات التي تحتوي عليها المركبة.
سيارات مستعملة أقل من 18000 ريال بالسعودية
يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن سيارات مستعملة أقل من 18.000 ريال سعودي، وذلك بسبب صعوبة شراء السيارات الجديدة لارتفاع أسعارها، وسوف نتعرف على بعض أنواع السيارات المستعملة المتاحة حالياً في الأسواق.
السيارة نيسان تيدا 2006
توجد السيارة نيسان تيدا 2006 في مدينة جدة، ومن أهم مواصفات تلك المركبة:
- فئة الهاتشباك.
- ناقل حركة مانيوال.
- عدد الكيلومترات المقطوعة 270 ألف كيلو متر.
- سعر البيع 15.000 ريال.
السيارة تويوتا ياريس 2013
متاح في سوق السيارات المستعملة سيارة ياريس 2013 بالمواصفات التالية للبيع:
- محرك بنزين.
- اللون أبيض.
- ناقل حركة أوتوماتيكي.
- مكيف هواء.
- جنوط معدنية.
- وسائد هوائية جانبية.
- مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.
- إنذار ضد السرقات.
- زجاج فاميه.
- توجد في مدينة حائل.
- السعر 8.000 ريال.
- يمكن التواصل مع صاحب المركبة عبر تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 96683973856+ كما يمكنك التواصل هاتفيًا وذلك من خلال الرقم 583973856
السيارة تويوتا كورولا 2013
ناقل حركة أوتوماتيكي.
عدد الكيلومترات المقطوعة 335 ألف كيلو متر.
موقع السيارة مدينة ينبع.
سعر البيع 18.000 ريال.
السيارة هيونداي النترا 2015
كما تتوفر المركبة النترا موديل 2015 في مدينة جدة بسوق السيارات المستعملة، وتتميز ببعض المميزات مثل:
- محرك بنزين.
- اللون الأبيض.
- ناقل حركة أوتوماتيكي.
- يبلغ سعر المركبة 10.000 ريال سعودي.
- للتواصل مع صاحب المركبة عبر الهاتف النقال على رقم 966595257810+
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقل من 18000 ريال يمكنك شراء سيارة احلامك بفلوس على أد الأيد من سوق السيارات المستعملة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.