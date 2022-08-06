الوحش الروسى وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا بالسعودية تعود من جديد بمواصفات واسعار جبارة

الوحش الروسى وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا بالسعودية ، من ضمن السيارات التي تثبت قصة أسطورة من أعلى أساطير السيارات منذ اختراع السيارة الأولى، فلادا نيفا من ضمن السيارات القديمة التي تم استخدامها للمهام العسيرة والطرق بالغة الصعوبة، حتى أنها كانت الماركة والعلامة التي تقوم بتصنيع السيارات المستخدمة في الجيش والعمليات العسكرية، وبالتأكيد لم يكن كل هذا من فراغ، بل كان نتاج عمل دؤوب وجهود كبيرة.

الوحش الروسى وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا بالسعودية

من أبرز السيارات التي تمكنت من تحويل الجبال إلى طرق ممهدة، وسارت حتى على الجليد، أسطورة شاركت في سباقات أهمها باريس داكار، بالرغم من كونها ليست مخصصة للتسابق، وطافت حول الأرض بالكامل حتى الأقطاب، فهذه السيارة تمتلك المتانة والقوة اللازمة التي تجعلها تتميز على أي سيارة غيرها في كونها مناسبة لكل الظروف، ويمتلك موتورها قوة وقدرة عالية، حتى أنها مخصصة للسحب والجر، وتؤدي ذلك بدون أي صعوبة أو تأثير، وهي حتى الآن لم تتخلى عن مبادئها الرئيسية، وهي أنها قادرة وموثوقة، ولا تحتاج للورش الميكانيكية كثيرًا.

مميزات لادا نيفا

هذه الأسطورة لم تقف وسط الجبابرة بسهولة، بل مرت بالكثير من التطورات والفعاليات التي رسخت هذه الفكرة عنها، فهي تتميز بما يلي:

من الداخل تجد أنها تتمتع بناقل يدوي، كما أنك قد تختار فئات أخرى منها تمنحك الناقل الأوتوماتيكي.

للسيارة 6 سرعات مختلفة، تستخدمها حسب للمواقف التي يتطلب منها العمل فيها.

القدرة التي تعمل بها السيارة تصل لـ 90 حصان، وهذا لا يعني أنها ضعيفة، بل كما ذكرنا فقد استطاعت خوض مواقف صعبة فعلًا.

لديها عشاق كثر لا يترددون عن ابتياعها واختيارها، بسبب تقديرهم لأدائها العام على الطرق بأنواعها.

استطاعت الوصول لكافة الأسواق العالمية، وأسر القلوب ولفت الأنظار بكل سهولة.

المواصفات العامة لسيارة لادا نيفا