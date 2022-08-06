نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ما تشتري … اعرف أفضل أنواع السيارات المستعملة بالسوق وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الارتفاع المتزايد في أسعار السيارات الجديدة في الأسواق يتم الاتجاه إلى شراء السيارات المستعملة توفيراً للمال، حيث أن قطاع كبير من راغبي اقتناء السيارات غير الجديدة هدفهم تلبية الاحتياجات الأساسية من التنقل من مكان لآخر، وذلك لأن السيارة أصبحت الآن أحد أهم الوسائل الأساسية لدى بعض الأفراد الذين يتنقلوا من مكان لآخر بشكل يومي، لذا من الأفضل قبل الاتجاه للشراء التعرف على أفضل الأنواع ليتم الاختيار الصحيح وعدم التعرض لخسارة المال وإهدار الوقت والجهد، وهذا ما سنوفره اليوم من خلال مقالنا.

أفضل أنواع السيارات المستعملة وأسعارها

فيما يلي قائمة بأفضل سيارات سعرها تحت حاجز الـ 200 ألف جنيه:

في المقام الأول تأتي سيارة مرسيدس 200 موديل 2002 سعر بيعها الحالي بالأسواق يبلغ حوالي 125 ألف جنيه مصري.

في الاختيار الثاني تأتي سيارة هيونداي أكسنت 2010 HCL ويبلغ سعرها الحالي في الأسواق حوالي 165 ألف جنيه مصري.

في المرتبة الثالثة تأتي سيارة نيسان صني موديل 2018 ويبلغ سعرها الحالي في الأسواق حوالي 195 ألف جنيه مصري.

في المرتبة الرابعة تأتي سيارة رينو لوجان 2013 ويبلغ سعرها الحالي بالأسواق حوالي 110 آلاف جنيه مصري.

وأخيراً سيارة سكودا أوكتافيا A4 2003 ويبلغ سعر البيع بالأسواق حوالي 130 ألف جنيه مصري.

أفضل سيارات مستعملة في مصر

وهناك رأي آخر خاص بالمتخصصين أن سيارة ميتسوبيشي لانسر أتوماتيك موديل 1991 تمثل أفضل سيارة مستعملة بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة، ولها قاعدة جماهيرية عريضة بين قائدي السيارات وحائزة على ثقة عدد كبير منهم، نظراً لأن أسعارها مناسبة لعدد كبير من الفئات المتوسطة والأقل من متوسطة مقابل المميزات التي توفرها.

حيث تأتي الأسعار الخاصة بها في حدود 37 ألف جنيه مصري، ومن أبرز مميزات السيارة احتوائها على محرك دفع رباعي بقوة يصل إلى 75 حصان، أما عن سعة المحرك تصل إلى 1300 سي سي، مع تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي لأربع سرعات مختلفة واستهلاكها للوقود اقتصادي وتصل سرعتها القصوى في الساعة الواحدة إلى 165 كيلو متر.

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نصائح عند شراء سيارة مستعملة

في الوقت الذي يتم البحث فيه عن سيارة مستعملة يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون مقدمة لكافة الاحتياجات اليومية الخاصة بوسيلة التنقل مقابل القيمة السعرية المعروضة على المشتري.

كما يجب الكشف عليها بواسطة ميكانيكي متخصص للكشف الكامل عليها ومعرفة حال وجود أي توالف أو عيوب أو لا خاصة المحرك الذي يمثل القطعة الرئيسية في السيارة.

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