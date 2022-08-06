سيارات مستعملة رخيصة للبيع بالسعودية وبحالات جيدة مثل الجديدة

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2500 ريال سعودي فقط إمتلك سيارتك من داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم لك أرخص الأسعار للسيارات الكيا وسيارات التويوتا ذات الجودة العالية وإمكانيات أوتوماتيك بالإضافة إلى ميزة التقسيط. سيارة كيا ريو سنة الصنع 2020 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا ريو سنة الصنع 2020 مستعملة بسعر 2500 ريال سعودي.

السيارة كيا ريو متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

السيارة كيا ريو كن طراز أوتوماتيك MPI مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا ريو سجل 18000 كيلو متر.

المحرك في السيارة كيا ريو بقوة 1600 سي سي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا ريو البنزين.

السيارة كيا ريو متاحة بلون خارجي أبيض.

السيارة كيا ريو بها مكيف ومرايات كهرباء وفرش قماش ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها مدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وقفل مركزي للأبواب وإنذار.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على الرقم 0595027587 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595027587. للبيع سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

كما أن يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط عن طريق دفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة للبيع في مدينة الخرج.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 212000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا رمادي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بفرش جلد ومكيف وباور وريموت كنترول ونظام الركن الذكي للسيارة.

السيارة بها مبدل أقراص وبلوتوث ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومقاعد كهربائية ومثبت سرعة وإنذار وجي بي إس وجنوط.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0596257687 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966596257687. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة للبيع بالسعودية وبحالات جيدة مثل الجديدة - ثقفني

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