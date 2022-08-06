الان سيارة تويوتا بالتقسيط بأقل مقدم 2000 ريال وقسط شهري 500 ريال

الان سيارة تويوتا بالتقسيط وبأقل مقدم، السيارة تويوتا من السيارات الأكثر شهرة ما بين السيارات الأخرى المعروفة بالصلابة والمتانة لتحمل جميع الطرق الوعرة الصحراوية، لذا سنوضح من خلال السطور القليلة القادمة سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة كاش أو بالتقسيط تناسب جميع الفئات من المجتمع السعودي.

الأن بأقل مقدم يمكنك الحصول على السيارة التي ترغب فيها بإمكانيات عالية مع توافر كافة وسائل الراحة والأمان من داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وبأقل الأسعار إحصل على أجود السيارات.

السيارة تويوتا كامري 2004:

متاح في أسواق السيارات المستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2004 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

مع إمكانية الحصول على السيارة تويوتا كامري بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري متواجدة للبيع في مدينة الرياض في معارض أبو محمد.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم إستخدامها 74000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري مزودة بحساسات أمامية وحساسات خلفية.

السيارة تويوتا كامري بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة تويوتا كامري بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور وريموت كنترول.

يتواجد في وسائل الراحة للسيارة نظام الركن الذكي للسيارة وفرش جلد ومرايات ضم إغلاق.

النوافذ في السيارة الأمامية والخلفية كهربائية والزجاج بها فاميه.

نظام الصوت في السيارة يحتوي على راديو كاسيت وبلوتوث ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على الرقم 0595205896 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595205896.

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2006: