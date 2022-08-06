نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان سيارة تويوتا بالتقسيط بأقل مقدم 2000 ريال وقسط شهري 500 ريال في المقال التالي
الان سيارة تويوتا بالتقسيط وبأقل مقدم، السيارة تويوتا من السيارات الأكثر شهرة ما بين السيارات الأخرى المعروفة بالصلابة والمتانة لتحمل جميع الطرق الوعرة الصحراوية، لذا سنوضح من خلال السطور القليلة القادمة سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة كاش أو بالتقسيط تناسب جميع الفئات من المجتمع السعودي.
الأن بأقل مقدم يمكنك الحصول على السيارة التي ترغب فيها بإمكانيات عالية مع توافر كافة وسائل الراحة والأمان من داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وبأقل الأسعار إحصل على أجود السيارات.
السيارة تويوتا كامري 2004:
- متاح في أسواق السيارات المستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2004 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.
- مع إمكانية الحصول على السيارة تويوتا كامري بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.
- السيارة تويوتا كامري متواجدة للبيع في مدينة الرياض في معارض أبو محمد.
- السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.
- السيارة تويوتا كامري تم إستخدامها 74000 كيلو متر.
- السيارة تويوتا كامري مزودة بحساسات أمامية وحساسات خلفية.
- السيارة تويوتا كامري بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.
- السيارة تويوتا كامري بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور وريموت كنترول.
- يتواجد في وسائل الراحة للسيارة نظام الركن الذكي للسيارة وفرش جلد ومرايات ضم إغلاق.
- النوافذ في السيارة الأمامية والخلفية كهربائية والزجاج بها فاميه.
- نظام الصوت في السيارة يحتوي على راديو كاسيت وبلوتوث ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على الرقم 0595205896 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595205896.
للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2006:
- متوفر في أسواق السيارات المستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2006 مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.
- يتمكن المشتري من الحصول على السيارة تويوتا كامري بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.
- السيارة تويوتا كامري متاحة للبيع في مدينة بريدة.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 152000 كيلو متر.
- ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك. اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري ذهبي.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.
- تحتوي السيارة على وسائل الراحة والأمان عبارة عن فرش قماش ومكيف ومرايات ضم إغلاق.
- السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وكشافات ضباب.
- للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0598756211 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966598756211.
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