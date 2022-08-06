سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية بحالة ممتازة وبسعر رخيص

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سيارات تويوتا تعتبر من أكثر أنواع السيارات المستعملة في السعودية للبيع، التي يرغب في شراؤها الكثير من الأشخاص، لأن سعرها قليل وحالتها جيدة، سواء تويوتا كامري ٢٠٠٦ أو سيارة تويوتا باريس ٢٠١١، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات سيارات تويوتا المستعملة للبيع في السعودية. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٢ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٢ تتمتع بلون أسود جذاب، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة لا تسير إلا بالبنزين، ومكيف ذات برودة عالية.

كما أن هذه السيارة تتميز بسبويلر خلفي، ووسادة هوائية جانبية، ونوافذ كهربائية أمامية.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية سوداء بنفس لون السيارة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٣٤,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٢ للبيع بسعر ٤,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0594326438,+966594326438. للبيع سيارة تويوتا باريس ٢٠١١ مستعملة سيارة تويوتا باريس ٢٠١١ تتمتع بماكينة قوية خالية من العيوب لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بلون أسود ومميز من الخارج.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أسود تعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٠٤,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة تويوتا باريس ٢٠١١ للبيع بسعر ٧,٠٠٠ ريال سعودي

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582551969,+966582551969. سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٦ مستعملة للبيع سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٦ تتمتع بلون أبيض لامع، وناقل حركة مانيوال.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، وخالية من أي عيوب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٦٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٦ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590131128,+966590131128. للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠١١ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠١١ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك رائع.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية فضي.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية بحالة ممتازة وبسعر رخيص - ثقفني

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