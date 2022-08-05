جوهرة تويوتا الجديدة.. سيارة تويوتا كراون 2023 احدث موديل في الاسواق بمواصفات عالمية في السعودية

تظهر عند البحث عن أفضل السيارات المتوافرة بالأسواق سيارات تويوتا اليابانية، التي دائمًا ما تتواجد في الصدارة، حيث قد اشتهرت منتجاتها الميكانيكية بجودة عالية من حيث الصنع وروعة التصاميم، وكذلك كفاءة الرفاهيات، إلى جانب توافر أنظمة أمان على أعلى مستوى، وهذا ما توفره في مركبة تويوتا كراون كروس أوفر 2023، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم ما جاءت به السيارة إلى جانب أسعارها داخل المملكة العربية السعودية، فتابعوا.

مواصفات سيارة كراون 2023

تأتي السيارة الجديدة من الماركة العالمية تويوتا مع محرك قوي ذات بأربعة أسطوانات، قادر على إصدارة قوة حصانية مجمعة تصل إلى 340 حصان.

كما أن المحرك سعته كبيرة تصل حتى 2.5 لتر، بالإضافة إلى أنه ذو ست سرعات مختلفة كونه من النوع “الأوتوماتيكي”.

أيضًا تتمتع السيارة بـ نظام الدفع الرباعي، بجانب نظام كبح الفرامل “أوتوماتيكي”، ونظام المساعدة عند المنعطفات.

كذلك تأتي الجنوط بمقياس كبير جدًا لتتناسب مع المسافات البعيدة للسفر فتكون بمقياس 21 إنش.

مميزات ووسائل أمان تويوتا كراون الجديدة

تأتي السيارة مع باقة كبيرة من المميزات والإضافات التي تميزها عن غيرها من السيارات الحديثة المتوفرة بالأسواق.

فتتميز السيارة بأبعادها، حيث يكون الطول “4٫928 ملم”، في حين أن العرض للسيارة “1٫839 ملم”، أما أرتفاع كروان

2023 يبلغ “1539 ملم”، بخلاف الطول الخاص بقاعد العجلات البالغ “2٫850 ملم”.

أيضًا يتوفر بالمركبة سقف بانورامي، ونظام صوت من النوع “JBL”، كما يتوافر نظام مساعد صوت ذكي، وعدد 2 شاشة قياسها “12٫3 بوصة”.

علاوةً على تزويدها بـ تكييف ذو خاصيتين “التبريد والتدفئة”، ومساحات ذات استشعار لوجود الأمطار، مع وجود نظام معلومات الترفيه، وعداد رقمي.

كما أنه من المتوقع صدور السيارة بعدد 4 فئات مختلفة في التكوينات الخاصة بالمحرك، مع وجود اختلافات بسيط في تصميم الشكل.

سعر تويوتا كراون كروس أوفر 2023

لم يتم الإعلان رسميًا عن سعر السيارة من قبل الشركة المصنعة، ولكن هناك الكثير من الأقاويل التي تشير إلى توافر السيارة داخل المملكة العربية السعودية بدايةً من سعر “150 ألف ريال سعودي”، ويزيد السعر بزيادة الكماليات والإمكانيات المتوفرة بالسيارة حسب كل فئة.