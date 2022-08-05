نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي سيارة دفع رباعي.. تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفاتها الخرافية للطرق الواعرة اسعارها ومميزاتها في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في البلدان المختلفة حول العالم، حيث تعد شركة “تويوتا” من أشهر وأوائل الشركات شعبية حول العالم وليس في اليابان فقط، وتحظى بنسبة كبيرة من الموثوقية بين شركات السيارات لأنها تقدم السيارات بجودة عالية وتحاول قد المستطاع أن تتفادى العيوب والمشاكل حيث أنها تعمل باستمرار على إصلاح العيوب التي أبلغ عنها مستخدمي سياراتها، وسنقوم بتقديم مميزات وعيوب هذه السيارة إلى كل المهتمين بها.
سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في سوق السيارات السعودي
في سوق السيارات بداخل المملكة العربية السعودية يتوافر من السيارة فئتين مختلفتين الفئة القياسية منها تبدأ من سعر 119 ألف ريال سعودي بينما الفئة الأعلى تجهيزًا تبدأ من سعر 173 ألف ريال سعودي وذلك آخر توقعات الأسعار نظرًا لأنها موديل جديد تمامًا وأي تغيير سنقوم بتقديمه لكم بشكل فوري.
تجهيزات ومميزات تويوتا فورتشنر موديل 2023
- تتميز السيارة بأنه تم تقديمها بنوعين من المحرك الأول في فئتها القياسية سعته تبلغ 2700 سي سي وقوته 163 حصان ويتكون من أربع أسطوانات وعزم دوران الموتور 245 نيوتن لكل متر.
- بينما في فئاتها الأعلى تجهيزًا فإن سعة المحرك تبلغ 4000 سي سي ويتكون من ست سرعات ناقل الموتور ويعمل أوتوماتيكيًا وقودة دفعه 234 حصان بعزم دوران أقصاه 376 نيوتن لكل متر.
- تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين فقط مزودة أمام مقاعد الصف الأول للسائق والراكب بجواره حتى تحميهم أثناء الاصطدام وتعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- كما أنها مزودة بنظام مساعدة الفرامل ومساعدة السائق عند صعود المرتفعات وأيضًا تحتوي على خاصية حماية السيارة ضد السرقة.
- مصابيح السيارة الأمامية تعمل بتقنية الليد وهي مصابيح نهارية ومزودة بأجهزة استشعار لرفع مستوى إضاءة السيارة ومصابيح خلفية أيضًا جودتها عالية وكذلك عدد من مصابيح الضباب.
- السيارة تحتوي على مرايا جانبية يمكن طيّها كهربيًا وفتحة سقف بانورامية تحتوي على عوارض تحميل مصنوعة من معدن قوي.
- مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 بوصة والمقصورة الداخلية واسعة وفسيحة والمقاعد مصنوعة من قماش مخملي عالي الجودة.
- تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي و أندرويد أوتو الخاصة بالأجهزة الذكية المتطورة.
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