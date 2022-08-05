أقوي سيارة دفع رباعي.. تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفاتها الخرافية للطرق الواعرة اسعارها ومميزاتها

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في البلدان المختلفة حول العالم، حيث تعد شركة “تويوتا” من أشهر وأوائل الشركات شعبية حول العالم وليس في اليابان فقط، وتحظى بنسبة كبيرة من الموثوقية بين شركات السيارات لأنها تقدم السيارات بجودة عالية وتحاول قد المستطاع أن تتفادى العيوب والمشاكل حيث أنها تعمل باستمرار على إصلاح العيوب التي أبلغ عنها مستخدمي سياراتها، وسنقوم بتقديم مميزات وعيوب هذه السيارة إلى كل المهتمين بها.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في سوق السيارات السعودي

في سوق السيارات بداخل المملكة العربية السعودية يتوافر من السيارة فئتين مختلفتين الفئة القياسية منها تبدأ من سعر 119 ألف ريال سعودي بينما الفئة الأعلى تجهيزًا تبدأ من سعر 173 ألف ريال سعودي وذلك آخر توقعات الأسعار نظرًا لأنها موديل جديد تمامًا وأي تغيير سنقوم بتقديمه لكم بشكل فوري.

تجهيزات ومميزات تويوتا فورتشنر موديل 2023