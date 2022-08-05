قنبلة السيارات الروسية… لادا نيفا 2022 إليكم كل المعلومات حولها مواصفاتها واسعارها الجبارة

تفاجئ شركة السيارات الروسية “أفتوفاز” المالكة لعلامة “لادا” عملائها دائمًا بإصدار جيل جديد من سياراتها، حيث قد صرحت الشركة عن وجود سيارة لادا نيفا 2022 بالأسواق، والتي تم تزويدها بالعديد من المواصفات الحديثة، والمميزات المطورة حسب العصر التكنولوجي الدائم التطور الذي نعيش فيه، أيضًا صرحت الشركة عن وجود بعض الإمكانيات بالسيارة التي جعلت جميع العملاء متشوقون لـ رؤيتها وامتلاكها، وفيما يلي سوف نتعرف على كامل ما تحتويه من مواصفات ومميزات، وكذلك الأسعار التي تتواجد بها، وإليكم التفاصيل.

مواصفات لادا نيفا 2022

تقع سيارة لادا الجديدة ضمن فئة السيارات 4X4.

كما تأتي السيارة مع فتيس من النوع “أوتوماتيكي”، بعدد 4 سلندر، ويكون المحرك قادر على إصدار قوة حصانية مناسبة تصل إلى 83 حصان.

ويأتي المحرك بسعة تصل إلى 1.7 لتر، بالإضافة إلى أن أقصى سرعة قادرة السيارة على وصولها 155 كم في الساعة.

أما من حيث معدل التسارع فيبدأ من نقطة الصفر وحتى 100 في 14.5 ثانية، كذلك فقد تم تزويدها بجنوط قياسها 15 بوصة.

مميزات لادا نيفا 2022

يعرف الإصدار الحديث هذا من ماركة لادا باسم “نيفا برونتو”، فهي مخصصة حتى تتناسب مع الطرق الوعرة والمناطق التضاريسية.

كما قد تم تصميم السيارة بارتفاع عالي يبلغ 240 ملم، لمواكبة التضاريس، بجاني أنه يتوفر بها فتحة سقف بانورامية.

كذلك فـ يتوافر بالسيارة العديد من الكماليات الترفيهية، مثل التكييف عالي التبريد، وبعض المداخل مثل usb, aux.

أيضًا يوجد بها أنظمة أمان ذات جودة عالية تتناسب مع المواقف الضرورية، التي قد تتعرض لها السيارة فوق التضاريس والطرق الوعرة.

بخلاف تصميمها العصري الجذاب الذي يتسم بالحداثة والتطور، كما أنه يعرف عن سيارات لادا أنها لا تغير من تصاميم سياراتها، فقط، تقوم بإضفاء بعض اللمسات التحديثية المتطورة التي تتناسب مع إمكانيات السيارة العالية.

فئات نيفا 2022

الفئة الأولى تعرف باسم “lada niva travel 2022”

كما أن الفئة الثانية تأتي تحت مسمى “lada niva bronto 2022”

أيضًا يوجد من نيفا فئة ثالثة باسم”lada niva prestige 2022″

أما الفئة الرابعة تدعى “lada niva luxe 2022”

سعر لادا نيفا 2022

يختلف سعر سيارة نيفا الجديدة من بلد لأخرى، ولكن السعر المقرر طرح السيارة عليه داخل المملكة العربية السعودية لن يتجاوز “36850 ريال سعودي”.