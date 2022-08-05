سعر سيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL في السعودية مميزات هونداي فينو الجديدة كليا

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عمر شويل - جدة سعر سيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL في السعودية ، طراز 2022 Hyundai Venue BASE MODEL عبارة عن عربة بأربعة أبواب بالدفع الأمامي تم طرحها في السوق الأسترالية في 01/08/2021 مصنفة على أنها QX.V4 MY22 ،للمزيد من المعلومات حول سيارة هونداي الجديدة تابع المزيد من الفقارات.

سعر سيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL في السعودية

يعتبر الطراز Venue بمثابة ضوء SUV تم تصنيعه في كوريا بأسعار تبدأ من 21.240 دولارًا أمريكيًا قبل تكاليف القيادة على الطريق. سعر سيارة هونداي في الاسواق الأوروبية قد يصل إلي 21،240 دولار.

مواصفات محرك هونداي فينو الجديدة

Venue هو محرك رباعي الدفع بالعجلات الأمامية مع 5 مقاعد ، ويعمل بمحرك سعة 1.6 لتر INLINE 4 بقوة 90 كيلوواط (عند 6300 دورة في الدقيقة) وعزم دوران 151 نيوتن متر (عند 4850 دورة في الدقيقة) عبر ناقل حركة يدوي بست سرعات. تدعي HYUNDAI أن Venue BASE MODEL يستخدم 7 لتر / 100 كيلومتر من البنزين الخالي من الرصاص في دورة المدينة والطرق السريعة المجمعة مع إخراج 160 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون. يحتوي على خزان وقود سعة 45 لترًا ، مما يعني أنه يجب أن يكون قادرًا على السفر 643 كم لكل خزان ممتلئ ، يبلغ حجم السيارة 1592 ملم (62.7 بوصة) في الارتفاع ، 4040 ملم (159.1 بوصة) في الطول ، 1770 ملم (69.7 بوصة) في العرض مع 2520 ملم (99.2 بوصة) قاعدة العجلات التي تحقق ما مجموعه 1140 كجم (2513.3 رطل) من الوزن الخالي. يأتي الطراز Venue BASE MODEL قياسيًا بإطارات أمامية 185/65 R15 88H وإطارات خلفية 185/65 R15 88H. يتطلب خدمة كل 12 شهرًا أو 15000 كم ، أيهما يأتي أولاً.

مميزات Hyundai Venue BASE MODEL

يتميز طراز Hyundai Venue BASE MODEL 2022 بمسافة خلوص أرضي تبلغ 170 ملم مع قدرة سحب تبلغ 1100 كجم وفرامل سعة 500 كجم بدون مكابح. تبلغ نسبة التروس النهائية 4.267. ،حصل The Venue على تصنيف 4 نجوم من ANCAP. يمكن العثور على رقم VIN على الجانب الخلفي السفلي للسائق EngBay وتوجد لوحة الامتثال على جانب الممر السفلي A-Pillar. مثال على رقم VIN سيكون مشابهًا لـ KMHRA812LKU000001 وهناك المزيد من مميزات سيارة هونداي 2022 :