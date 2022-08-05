نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيوب سيارة هونداي فينو 2022 أهم المعلومات عن Hyundai Venue BASE MODEL الجديدة كليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيوب سيارة هونداي فينو2022 ، حيث يتم تحميل مكان Venue بميزات ذكية مثل نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، و Apple CarPlay و Android auto ، وتقنية السيارة المتصلة Bluelink ، وجهاز تنقية الهواء ، والشحن اللاسلكي ، وفتحة السقف ، ومقعد خلفي مقسم بنسبة 60:40 ، من بين أشياء أخرى.

عيوب سيارة هونداي فينو 2022

1. قد لا يجذب تصميم Venue أولئك الذين يبحثون عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جريئة براقة مع الكثير من لمسات الكروم.

2. في حين أن الميزات معبأة ، فإن مساحة المقصورة داخل Venue ليست الأفضل ، خاصة في الخلف. إنها سيارة دفع رباعي ذات 4 مقاعد في أحسن الأحوال ، وقد لا يشعر الركاب الأطول بالراحة في الرحلات الطويلة.

3. لا يوجد خيار ديزل أوتوماتيكي معروض. تأتي جميع سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأخرى المزودة بمحرك ديزل بخيارات تلقائية ، إما AMT أو في حالة Sonet ، محول عزم دوران مناسب.

4. The Venue ليس أفضل سيارة مناولة هناك ؛ التوجيه خفيف بعض الشيء ويفتقر إلى بعض الملاحظات.

5. تقنية Bluelink ذكية ، ولكن النظام يأتي مع شريحة SIM مدمجة ، وبالتالي يعتمد استخدامها ووظائفها بشكل كبير على قوة الإشارة. أيضًا ، أثناء استخدام تطبيق Bluelink عبر هاتفك الذكي ، تلاحظ أنه ليس أسرع إعداد.

أهم المعلومات عن Hyundai Venue BASE MODEL