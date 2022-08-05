الشكل الجديد من السيارة القنبلة الجبارة.. سيارة سوزوكي فيتارا جراند 2023 اهم مواصفاتها وتصميمها الرائع جدا

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سيارة سوزوكي فيتارا جراند 2023 ،سوزوكي فيتارا جراند 2023 من السيارات التي دخلت كفرد جديد بعائلة سوزوكي التي طرحت أولى سياراتها في عام 2005 وتأتي السيارة الجديدة سوزوكي فيتارا جراند 2023 نتاج تعاون مشترك بين شركتي تويوتا وسوزوكي، وتعد من أفضل السيارات التي تنافس على مستوى العملية في التصميم والجودة سواء كانت تتبع فئة سيارات الهاتشباك أو الكروس أوفر أو السيدان. سيارة سوزوكي فيتارا جراند 2023 معلومات عن سيارة سوزوكي فيتارا 2023 جراند تعرف سياره سوزوكي فيتارا جراند 2023 باسم تويوتا اوربيان كروزر.

سيتم طرح سيارة سوزوكي في العديد من الأسواق العالمية على مستوى الخليج العربي أو السوق الأفريقي.

لم يتم الإعلان عن موعد الكشف عن سعر السيارة في الأسواق

أو مواصفاتها بدقة. مواصفات محركات سوزوكي فيتارا جراند 2023 تعمل سيارات سوزوكي فيتارا جراند 2023 من خلال منظومة قوة هجين.

سوزوكي فيتارا جراند 2023 من خلال منظومة قوة هجين. المنظومة الأولي تعمل عن محرك كهربي مزود ببطارية ذاتية الشحن وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

قوة المحرك 101 حصان ويعمل بواسطة عزم دوران بقيمة 135 نيوتن متر.

ناقل الحركة أتوماتيك مزود ب 6 سرعات ويمكن الاختيار بينه وبين ناقل حركة يدوي مزود ب 7 سرعات.

كذلك تتوفر سوزوكي فيتارا جراند نظامي الدفع الأمامي والرباعي للعجلات.

والمنظومة الثانية تشمل بطاريات ذاتية الشحن أيضا، تبلغ قوتها 114 حصان وتعمل بعزم دوران يقدر بنحو 141 نيوتن متر.

ناقل الحركة بها من نوع cvt أتوماتيك.

يشمل نظام الدفع الأمامي و الكلي للعجلات، ويمكن استهلاك القوة الكهربية في قطع مسافة 25 كم فقط. تصميم سيارة سوزوكي جراند فيتارا 2023 تشمل واجهة أمامية باللون الأسود على هيئة شبك، كما يدخل الكروم في تصميمها بتطعيمات توحي بالرقي والفخامة.

المصابيح تعمل عن طريق تقنية LED.

توجد عدة مقاسات مختلفة لعجلات السيارة حتى 18 بوصة.

تأتي بتصميم رياضي ويدخل اللون الأسود في تصميم المصابيح.

تشمل جناح بتصميم رياضي.

تحتوي على مصابيح صغيرة تمتد على جانبي الصادم الخلفي.

المقاعد مصنوعة من الجلد وتوجد تطعيمات من الجلد أيضا في الأبواب ولوحة العدادات.

تشمل فتحة سقف بانورامية.

نظامها الصوتي متطور عالي الجودة.

تدعم الشحن اللاسلكي للهاتف.

تحتوي على شاشة بمقاس 9 بوصة.

تشمل أنظمة مساعدة السائق عند عبور المرتفعات والكبح الذاتي. عمر شويل - جدة الشكل الجديد من السيارة القنبلة الجبارة.. سيارة سوزوكي فيتارا جراند 2023 اهم مواصفاتها وتصميمها الرائع جدا - ثقفني

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