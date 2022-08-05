نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شانجان السفن 2022 احدث موديل بالتقسيط من المجدوعي مواصفاتها خرافية في السعودية في المقال التالي
تقسيط شانجان من المجدوعي هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تعد شركة المجدوعي هي واحدة من أشهر شركات بيع السيارات في المملكة العربية السعودية، وسيارات الشانجان هي من السيارات الكبيرة الحجم التي تسمح بالسير لمسافات طويلة على الطرق والأراضي الغير ممهدة بقوة كبيرة وعند السير على السرعات العالية لا تهتز وتتميز بثبات كبير، وسنقدم لكم اليوم فئة من سيارات شانجان المقدمة للبيع في شركة المجدوعي بعروض تقسيط مميزة.
شانجان السفن 2022 احدث موديل بالتقسيط من المجدوعي
من سيارات شانجان المقدمة بعرض تقسيط المجدوعي التي سنقوم بتقديمها لكم فيما يلي هي:-
1. سيارة شانجان السفن الأساسية 2022
- عرض التقسيط من مجموعة المجدوعي السعودية مميز حيث أن سعر السيارة يبدأ من 32 ألف و900 ريال سعودي.
- سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي ولونها الخارجي أبيض وبالنسبة إلى عدد أبواب السيارة فهي خمسة أبواب.
- قوة دفع موتور السيارة تبلغ 107 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 145 نيوتن لكل متر وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من خمس سرعات مختلفة.
- تتميز السيارة بوجود فتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج ويعلوها قضبان حديدية وتعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتثبيت السرعة التكيفي.
- معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.2 نيوتن لكل 100 كيلو متر مسافة وسعة خزان الوقود تبلغ 45 لتر.
2. سيارة شانجان السفن فل 2022
- بالنسبة إلى سعر سيارة شنجان السفن فل موديل 2022م فهو يبدأ في شركة المخدوعي السعودية من 36 ألف و900 ريال سعودي.
- موتور السيارة يتميز بأنه قوي سعته تبلغ 1500 سي سي وعدد أحصنته 107 حصان بينما يبلغ أقصى عزم دوران لها 145 نيوتن لكل متر.
- لون السيارة المقدم بها هو اللون الأبيض وهي الفئة الثانية من سيارات شنجان السفن التي تم تقديمها هذا العام.
- تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات وتتميز بوجود خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.
- قدرة السيارة على السير على الأراضي الغير ممهدة كبيرة جدًا وثباتها عالي وعزل الصوت داخل السيارة قوي.
- سيارة واسعة تستطيع استيعاب حتى 7 أفراد بالغين داخلها.
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