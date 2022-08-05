عروض شانجان السفن 2022 احدث موديل بالتقسيط من المجدوعي مواصفاتها خرافية في السعودية

تقسيط شانجان من المجدوعي هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تعد شركة المجدوعي هي واحدة من أشهر شركات بيع السيارات في المملكة العربية السعودية، وسيارات الشانجان هي من السيارات الكبيرة الحجم التي تسمح بالسير لمسافات طويلة على الطرق والأراضي الغير ممهدة بقوة كبيرة وعند السير على السرعات العالية لا تهتز وتتميز بثبات كبير، وسنقدم لكم اليوم فئة من سيارات شانجان المقدمة للبيع في شركة المجدوعي بعروض تقسيط مميزة.

شانجان السفن 2022 احدث موديل بالتقسيط من المجدوعي

من سيارات شانجان المقدمة بعرض تقسيط المجدوعي التي سنقوم بتقديمها لكم فيما يلي هي:-

1. سيارة شانجان السفن الأساسية 2022

عرض التقسيط من مجموعة المجدوعي السعودية مميز حيث أن سعر السيارة يبدأ من 32 ألف و900 ريال سعودي.

سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي ولونها الخارجي أبيض وبالنسبة إلى عدد أبواب السيارة فهي خمسة أبواب.

قوة دفع موتور السيارة تبلغ 107 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 145 نيوتن لكل متر وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من خمس سرعات مختلفة.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج ويعلوها قضبان حديدية وتعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات.

تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتثبيت السرعة التكيفي.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.2 نيوتن لكل 100 كيلو متر مسافة وسعة خزان الوقود تبلغ 45 لتر.

2. سيارة شانجان السفن فل 2022