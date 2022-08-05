نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواصفات الرئيسية لسيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL أهم مميزات هونداي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL ،حول هيونداي هيونداي هي العلامة التجارية الأكثر تنافسية للسيارات في السوق اليوم بالعودة إلى عام 1947 ، تم تأسيس Hyundai كشركة هندسة وإنشاءات بواسطة Chung Ju – Yung.

المواصفات الرئيسية لسيارة 2022 Hyundai Venue BASE MODEL

ساعدت شركة Ford Motors شركة Hyundai في إطلاق طرازها الأول المسمى Cortina. قام جورج تورنبول ، جنبًا إلى جنب مع خمسة من أفضل مهندسي السيارات الآخرين ، ببناء سيارة هيونداي الخاصة المسماة بوني والتي كان لها محرك من صنع ميتسوبيشي موتورز في عام 1975. ساعدت بوني هيونداي في دخول السوق البريطانية في عام 1982. وبعد ثلاث سنوات ، قامت هيونداي بتصدير سيارة بوني إلى كندا ، والتي استلمتها استجابة ساحقة. تم تعزيز أرقام المبيعات ، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعًا في أي وقت من الأوقات على الرغم من عدم تصدير Pony إلى الولايات المتحدة بسبب عدم تطابقها مع معايير الانبعاثات.

أهم مميزات هونداي 2022

يسلط الضوء علي سيارة هيونداي فينيو هي واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية في الهند ، حيث يأتي الطراز Venue مزودًا بخيارات متعددة للمحرك وناقل الحركة يتم تسعير المكان بين روبية. 6.99 لكح و روبية. 11.85.

تعد Hyundai Venue واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي الصغيرة شعبية في الهند في الوقت الحالي. كانت الـ SUV هي أول سيارة دفع رباعي متصلة بالكامل يتم إطلاقها في البلاد ، ولا تزال واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي قيمة مقابل المال في أقل من Rs. مساحة 12 لكح. يتم تقديم Hyundai Venue في كل من خيارات محركات البنزين والديزل وتأتي مع مجموعة من الميزات الذكية. لذا ، إذا كنت تخطط لإعادة هيونداي فينيو إلى منزلك في موسم الأعياد ، فإليك بعض الإيجابيات والسلبيات التي يجب أن تنظر إليها أولاً.

من أهم الايجابيات الموجودة في سيارة هونداي فينو 2022 هي :

1. يأتي الموقع مع تصميم ونسب مناسبة لسيارة الدفع الرباعي. إنه أيضًا أحد أكثر العروض جاذبية في هذا القطاع.

2. تمتلك هيونداي مجموعة من المحركات القوية والفعالة المعروضة مع الطراز Venue – محرك بنزين موفر سعة 1.2 لتر ، وبنزين توربو قوي سعة 1.0 لتر ، وموقد زيت سعة 1.5 لتر لمحبي الديزل.