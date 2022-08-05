نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 بـ600 ريال من عبداللطيف جميل على 5 سنوات مواصفاتها جبارة في المقال التالي
اقوى عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 بـ600 ريال من عبداللطيف جميل أصبحت عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل هي الحل الأفضل الذي يلجأ إليه أغلب المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول على سيارة الأحلام من سوزوكي وبالتحديد سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة، وهي واحدة من أفضل موديلات السيارات التي أطلقتها سوزوكي ويرغب الكثير من المواطنين الحصول عليها ولكن البعض يكون غير قادر على دفع ثمن السيارة دفعة واحدة ويلجأ إلى عروض تقسيط سيارة فيتارا 2022 من شركة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري والرسمي للسيارات في المملكة.
تقسيط سوزوكي فيتارا 2023 بـ600 ريال من عبداللطيف جميل
إذا كنت تبحث عن أرخص عرض تقسيط في السعودية فعليك بزيارة فروع عبد اللطيف الجميل المنتشرة في جميع أرجاء المملكة السعودية، حيث أنه يقدم عرض تقسيط يبدأ من 600 ريال سعودي لسيارة سوزوكي فيتارا 2022.
كما تأتي السيارة بسعر يبدأ من 74.361 ريال سعودي، ودفعة أولى تقدر بحوالي 51.196 ريال أما دفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة تكون بحوالي 29.930 ريال سداد على مدة 60 شهر بقسط شهري 600 ريال سعودي ونسبة سنوية تصل إلى 23% ومصاريف الإصدار 343 ريال وضريبة مضافة بإجمالي 13.450 ريال.
مواصفات وإمكانيات سيارة سوزوكي فيتارا 2022
السيارة تمتلك العديد من المزايا والمواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات المنافسين ومن أهمها الآتي:
- يوجد في السيارة محرك تبلغ سعته 1.6 لتر يقوم بتوليد قوة تبلغ 120 حصان.
- السرعة القصوى تصل إلى 180 كيل متر كل ساعة.
- محرك السيارة كزود بناقل حركة أوتوماتيكي بـثلاث نقلات ويدور بمقدار 156 نيوتن متر.
- خزان الوقود تبلغ سعة 47 لتر.
- السيارة تستهلك من الوقود بقدر 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر لكل لتر.
- تمتلك خاصية الدخول الذكي كذلك بها شاشة تعمل على عرض الوسائط ويبلغ حجم الشاشة 4.2 بوصة.
- كما يمكن من خلالها شحن الهاتف لاسلكي نظراً لوجود مخرج يو إس بي.
- بالإضافة إلى أنها تدعم نظام الأندرويد وآبل كار بلاي وتتمتع بفرامل تعمل على منع الانغلاق.
- بالسيارة سقف بانورامي كذلك بها إنذار إلكتروني تساهم في وقع الحوادث وتحد من أخطاء القيادة.
- يوجد بالسيارة مشغل اسطوانات سي دي وبلوتوث بمدخل يو إس بي.
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