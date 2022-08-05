نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع بأسعار رخيصة .. سيارات مستعملة تويوتا ونيسان موديلات 2014 – 2015 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا ونيسان موديلات 2014 – 2015 للبيع بأسعار رخيصة في السعودية، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة تويوتا يارس استعمال موديل 2014 قطعت ممشى 350 ألف كيلو متر، محرك رباعي سعة 1.3 لتر يولد قوة 84 حصان والقير أوتوماتيك، السياره مفحوصة ومجددة ولا يوجد رش سوى بالشنطة بسبب صدمة خفيفة. المواصفات: منافذ للشحن والطاقة، نظام حماية ضد السرقة، تحكم كهربائي بالزجاج، تكييف يدوي، عدد 2 وسائد هوائية، جنوط مقاس 14 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة

وفي الرياض أيضاً توفرت للبيع سيارة نيسان سنترا مستعمل 2014 قطعت ممشى أقل من 170 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر سعة 1600 سي سي تولد قوة 113 حصان والقير اوتوماتيك cvt. الماكينة وناقل الحركة والشاص بحالة ممتازة على الشرط، الهيكل الخارجي مرشوش بالكامل وبه معجون بسيط. المواصفات: جنوط مقاس 15 بوصة، مقاعد مخمل، قفل مركزي، دخول بالريموت، مكيف يدوي، 4 مكبرات الصوت، أبواب شفط، زجاج كهرباء + شنطة كهربائية، عدد 2 وسائد هوائية. وصل حد السوم حتى الآن إلى 23 ألف ريال.

تتوفر سيارة نيسان صني مستعمل موديل 2015 للبيع بمدينة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، السيارة استعمال نظيف قطعت ممشى 220 ألف كيلو متر، محرك رباعي سعة 1.5 لتر يولد قوة 90 حصان وناقل الحركة أوتوماتيكي. الموتور نظيف على الشرط والمكيف ثلج، يوجد تلاقيط رش تجميلي نظيف على الهيكل الخارجي. المواصفات: مقاعد قماش، عدد 2 وسائد هوائيه، جنوط مقاس 14 بوصة، مكيف يدوي، منافذ للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم على السيارة حتى الآن إلى 19 ألف ريال.

للبيع تويوتا كامري مستعمل

ونعود بتقريرنا إلى مدينة الرياض ولكن هذه المرة مع سيارة تويوتا كامري مستعمل 2014 فئة gl، السيارة من المالك الثاني قطعت ممشى أكثر من 170ألف كيلو متر، محرك رباعي سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه، تكييف يدوي، سنتر لوك، منافذ للشحن والطاقة، حاجب شمس خلفي، جنوط مقاس 16 بوصة. السيارة محركات وبودي على الشرط وقد وصل حد السوم عليها حتى الآن إلى 26 ألف ريال.